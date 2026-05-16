Manuela QM sorprendió al contar cómo se prepara para ser mamá; ¿ya va a nacer su bebé?

Manuela QM volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una serie de historias en las que habló sobre su preparación para la maternidad y dejó ver algunos momentos relacionados con esta nueva etapa de su vida.

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¿Qué dijo Manuela QM sobre su preparación para ser mamá?

A través de sus historias de Instagram, Manuela QM compartió un video en el que apareció cuidando a un menor de edad, situación que describió como parte de una práctica para el rol que asumirá próximamente como madre.

Durante el clip, la creadora de contenido comentó entre risas que estaba “de niñera con su bebé”, mientras cargaba al menor. Más adelante, agregó un mensaje que generó comentarios entre sus seguidores, pues aseguró que siente que se está preparando para la maternidad.

“Ya me estoy preparando. Contrataciones al dm”, escribió.

La publicación rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales, donde varios internautas reaccionaron al momento y relacionaron sus palabras con la etapa final de su embarazo junto al cantante Blessd.

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¿Qué ha dicho Manuela QM sobre su embarazo con Blessd?

En los últimos meses, Manuela QM ha compartido distintos detalles sobre su proceso de embarazo en redes sociales. Uno de los anuncios más comentados ocurrió el pasado 10 de mayo de 2026, cuando confirmó que su hijo se llamará Caleb.

El nombre generó conversación entre sus seguidores debido a que no es muy común en Colombia. Según explicó la influencer, fue una decisión tomada junto a Blessd.

Manuela QM revela detalles sobre el bebé que espera junto a Blessd / (Foto de AFP y Freepik)

Además del nombre del bebé, Manuela también ha hablado sobre cómo ha vivido esta etapa personalmente. En varias publicaciones ha mencionado que la maternidad le ha dejado nuevos aprendizajes y experiencias que no esperaba vivir de esa manera.

Por otra parte, Blessd confirmó tiempo atrás en una entrevista que ambos tomaron la decisión de buscar un hijo durante una gira por Estados Unidos, revelando que el embarazo fue planeado.

¿Cuándo nacería el bebé de Blessd y Manuela QM?

Aunque la pareja no ha confirmado una fecha exacta para el nacimiento de Caleb, tanto Manuela QM como Blessd han dado pistas sobre la etapa avanzada del embarazo.

Según lo que han comentado recientemente en entrevistas y publicaciones, el bebé podría nacer durante mayo de 2026 o en los próximos días.

El nacimiento del bebé de Blessd y Manuela QM genera expectativa en redes / (Foto de Freepik)

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue la de Blessd durante una entrevista en el canal de Jay Wheeler, donde afirmó que su hijo podría llegar “en cualquier momento”.

Además, las publicaciones recientes de Manuela QM han sido interpretadas por algunos internautas como señales de que la llegada de Caleb estaría cada vez más cerca.

