Mientras Lina Tejeiro continúa compartiendo detalles de su embarazo, una publicación de su mamá terminó llamando la atención en redes sociales. Vibiana Tejeiro mostró el viaje que recibió como regalo de cumpleaños por parte de la actriz.

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¿A dónde viajaron Lina Tejeiro y su mamá?

Desde que confirmó oficialmente su embarazo el pasado 30 de abril, Lina Tejeiro ha compartido algunos momentos relacionados con esta nueva etapa de su vida.

La actriz publicó una serie de fotografías en las que mostró su embarazo y varios seguidores empezaron a fijarse en el lugar donde habrían sido tomadas las imágenes.

Lina Tejeiro presumió su pancita de embarazada en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Según los detalles compartidos por la misma Lina en sus redes sociales, las fotografías habrían sido tomadas en Madrid, España. Esto llevó a que varios usuarios relacionaran las publicaciones con el viaje que realizó junto a su mamá, Vibiana Tejeiro.

En las imágenes que circularon en redes, ambas aparecen recorriendo diferentes lugares, compartiendo momentos durante su estadía. Algunos internautas afirman que se ven muy felices y cercanas.

¿Qué dijo Vibiana Tejeiro, mamá de Lina Tejeiro, sobre el viaje?

A través de su cuenta personal de Instagram, Vibiana Tejeiro compartió varias fotografías y videos junto a Lina durante el viaje. En el contenido se les ve caminando por las calles de Madrid, descansando y disfrutando de diferentes actividades.

Junto a las imágenes, Vibiana escribió un mensaje en el que explicó el significado que tuvo este viaje para ella y cómo surgió la idea del regalo. Según contó, el recorrido fue un obsequio de cumpleaños que su hija le había dado desde noviembre, aunque no habían podido realizarlo antes.

“Este viaje es un regalo que me dio mi hija Lina de cumpleaños y no habíamos podido hacerlo”, escribió Vibiana en la publicación.

Además, Vibiana Tejeiro contó que esta experiencia fue diferente a otros viajes que habían realizado anteriormente, ya que en esta ocasión decidieron viajar únicamente madre e hija.

Según explicó en su publicación, normalmente solían estar acompañadas por personas que conocían el lugar, pero esta vez aprovecharon para recorrer juntas nuevos espacios, caminar por la ciudad y compartir tiempo a solas durante el viaje.

Las palabras de Vibiana generaron diferentes reacciones entre los seguidores de Lina Tejeiro, quienes destacaron la relación cercana que mantienen y la manera en que ambas han compartido momentos familiares en redes sociales.