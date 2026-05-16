Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mamá de Lina Tejeiro llamó la atención al mostrar el regalo que recibió de su hija: "maravilloso"

Vibiana Tejeiro compartió un emotivo mensaje de agradecimiento sobre el regalo que recibió de Lina Tejeiro, su hija.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Vibiana Tejeiro llamó la atención al mostrar el lujoso regalo que recibió de Lina Tejeiro
Vibiana Tejeiro presumió el regalo que recibió de Lina Tejeiro

Mientras Lina Tejeiro continúa compartiendo detalles de su embarazo, una publicación de su mamá terminó llamando la atención en redes sociales. Vibiana Tejeiro mostró el viaje que recibió como regalo de cumpleaños por parte de la actriz.

Artículos relacionados

 

¿A dónde viajaron Lina Tejeiro y su mamá?

Desde que confirmó oficialmente su embarazo el pasado 30 de abril, Lina Tejeiro ha compartido algunos momentos relacionados con esta nueva etapa de su vida.

La actriz publicó una serie de fotografías en las que mostró su embarazo y varios seguidores empezaron a fijarse en el lugar donde habrían sido tomadas las imágenes.

¿A dónde viajaron Lina Tejeiro y su mamá?
Lina Tejeiro presumió su pancita de embarazada en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Según los detalles compartidos por la misma Lina en sus redes sociales, las fotografías habrían sido tomadas en Madrid, España. Esto llevó a que varios usuarios relacionaran las publicaciones con el viaje que realizó junto a su mamá, Vibiana Tejeiro.

En las imágenes que circularon en redes, ambas aparecen recorriendo diferentes lugares, compartiendo momentos durante su estadía. Algunos internautas afirman que se ven muy felices y cercanas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Vibiana Tejeiro, mamá de Lina Tejeiro, sobre el viaje?

A través de su cuenta personal de Instagram, Vibiana Tejeiro compartió varias fotografías y videos junto a Lina durante el viaje. En el contenido se les ve caminando por las calles de Madrid, descansando y disfrutando de diferentes actividades.

Junto a las imágenes, Vibiana escribió un mensaje en el que explicó el significado que tuvo este viaje para ella y cómo surgió la idea del regalo. Según contó, el recorrido fue un obsequio de cumpleaños que su hija le había dado desde noviembre, aunque no habían podido realizarlo antes.

“Este viaje es un regalo que me dio mi hija Lina de cumpleaños y no habíamos podido hacerlo”, escribió Vibiana en la publicación.

Además, Vibiana Tejeiro contó que esta experiencia fue diferente a otros viajes que habían realizado anteriormente, ya que en esta ocasión decidieron viajar únicamente madre e hija.

Según explicó en su publicación, normalmente solían estar acompañadas por personas que conocían el lugar, pero esta vez aprovecharon para recorrer juntas nuevos espacios, caminar por la ciudad y compartir tiempo a solas durante el viaje.

Las palabras de Vibiana generaron diferentes reacciones entre los seguidores de Lina Tejeiro, quienes destacaron la relación cercana que mantienen y la manera en que ambas han compartido momentos familiares en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valeria Aguilar impactó a seguidores con llamativa publicación Influencers

Valeria Aguilar causa revuelo tras sugestiva foto: estas fueron las reacciones

Valeria Aguilar compartió en sus redes una sugestiva foto y recibió polémicas reacciones que ella misma respondió.

La Segura habló del fuerte dolor que enfrenta La Segura

La Segura habló del fuerte dolor que enfrenta tras complicaciones en su tratamiento

La Segura se mostró afectada tras revelar la razón por la cual no pudieron aplicarle el medicamento que necesitaba.

Luis Miguel genera preocupación por supuesta hospitalización Talento internacional

¿Luis Miguel fue hospitalizado? Esto se sabe del estado de salud del cantante

Crece la preocupación por el cantante mexicano Luis Miguel tras rumores de hospitalización en Nueva York.

Lo más superlike

Ayda Valencia contactó a Yulixa Toloza por canalización Viral

Ayda Valencia habló sobre Yulixa Toloza y preocupó con su revelación: “No siento su energía”

Ayda Valencia reveló que se intentó comunicar con Yulixa Consuelo Toloza y lo que sintió es desalentador.

Comparan a Alejandro Estrada con Julián Trujillo Alejandro Estrada

Comparan a Alejandro Estrada de La casa de los famosos con Julián Trujillo: esta es la razón

El romántico gesto de Luis Alfonso con su esposa que derritió las redes en los premios Nuestra Tierra. Premios Nuestra Tierra

Luis Alfonso causó revuelo por inesperado gesto con su esposa en Premios Nuestra Tierra, ¿qué hizo?

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?