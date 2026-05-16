Sheila Gándara reapareció en redes tras realizarse procedimiento estético; ¿qué dijo?

Luego de varios días con poca actividad en sus redes sociales, Sheila Gándara volvió a aparecer en Instagram y generó comentarios entre quienes siguen de cerca su contenido y su relación con Juanda Caribe.

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¿Qué procedimiento estético se hizo Sheila Gándara?

En los últimos días, Sheila Gándara, expareja de Juanda Caribe, llamó la atención luego de que circulara un video en el que aparecía dentro de un centro médico usando bata y con canalización en uno de sus brazos.

Las imágenes fueron compartidas inicialmente por una amiga cercana y rápidamente comenzaron las especulaciones sobre un posible procedimiento estético. Según comentaron algunos internautas, el hecho de verla en una clínica despertó dudas sobre el tipo de intervención a la que se habría sometido.

Días después, la barranquillera reapareció en sus historias de Instagram desde lo que parecía ser un centro especializado en procedimientos estéticos. En las imágenes se le veía acostada sobre una camilla mientras varias enfermeras estaban a su alrededor.

Posteriormente, fue una especialista quien publicó contenido relacionado con el procedimiento realizado. De acuerdo con lo compartido en redes sociales, Sheila se habría sometido a intervenciones en la zona del abdomen y el pecho.

Sheila Gándara se realizó procedimiento estético / (Foto de Freepik)

Además, en la publicación también apareció una fotografía que mostraría parte de los resultados obtenidos tras el procedimiento realizado recientemente.

Las coincidencias entre las imágenes compartidas en redes sociales hicieron que aumentaran los comentarios. Algunos internautas destacaron que la ropa utilizada en las fotografías era similar a la que Sheila mostró en sus historias.

Hasta el momento, Sheila no ha entregado mayores detalles sobre el procedimiento ni sobre el proceso de recuperación que estaría atravesando.

¿Qué compartió Sheila Gándara en sus redes sociales?

Tras varios días alejada de sus redes sociales, Sheila volvió a publicar contenido en sus historias de Instagram. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que no compartió imágenes relacionadas con los resultados de su procedimiento.

En cambio, la influenciadora publicó un video protagonizado por Victoria, la hija que tiene con Juanda Caribe. En el clip se observa a la menor sentada en una silla para bebés mientras aplaude y juega frente a la cámara.

Junto al video, Sheila escribió un mensaje dedicado a su hija:

“Te amo mi reina hermosa”.

La publicación generó diferentes reacciones entre los usuarios. Mientras algunos comentaron que esperaban verla hablar sobre su procedimiento estético, otros destacaron el momento familiar que decidió compartir con sus seguidores.