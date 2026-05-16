La Segura habló del fuerte dolor que enfrenta tras complicaciones en su tratamiento

La creadora de contenido volvió a referirse al proceso médico que enfrenta desde hace varios años y reveló que recientemente presentó complicaciones al momento de recibir un medicamento para controlar el dolor que padece.

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¿Cuál es el problema de salud que enfrenta La Segura?

En los últimos días, La Segura ha compartido varios detalles sobre el tratamiento médico al que se ha sometido para intentar disminuir los dolores crónicos que enfrenta desde hace años.

La influenciadora había explicado anteriormente que se sometió a un procedimiento en el que le instalaron un neuroestimulador en la espalda con el objetivo de aliviar las molestias físicas que quedaron tras un ataque que sufrió tiempo atrás.

La Segura habló sobre sus dolores crónicos / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, días después confirmó que el procedimiento no tuvo los resultados esperados y que incluso el dolor aumentó, razón por la cual los especialistas decidieron retirarle el dispositivo.

Desde entonces, la creadora de contenido ha continuado contando cómo avanza su proceso médico y las dificultades que ha enfrentado en medio del tratamiento.

¿Qué dijo La Segura sobre las complicaciones de salud que tuvo?

A través de sus redes sociales, La Segura aseguró que ha sentido “mucho dolor” durante los últimos días y explicó que presentó un inconveniente mientras intentaban suministrarle un medicamento.

Según contó, el procedimiento no pudo realizarse porque actualmente tiene dificultades en sus venas. Además, explicó que la única vena que estaba siendo utilizada para este tipo de tratamientos presentó daños recientemente.

La creadora de contenido relató que esta situación complicó la aplicación del medicamento que necesitaba para intentar controlar las molestias físicas que enfrenta actualmente.

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron en redes sociales enviándole mensajes de apoyo y deseándole una pronta mejoría en medio del proceso que atraviesa.

¿Qué significa "no tener venas"?

Aunque la expresión “no tener venas” suele usarse de manera coloquial, como en el caso de La Segura, en realidad hace referencia a la dificultad que tienen los médicos para encontrar venas adecuadas al momento de aplicar medicamentos o realizar procedimientos.

Esto puede ocurrir en personas que han recibido muchos tratamientos intravenosos, ya que las venas pueden desgastarse, volverse más delicadas o complicarse para canalizar. También hay casos en los que algunas venas dejan de funcionar correctamente tras varios procedimientos médicos.

Debido a esto, aplicar medicamentos puede tomar más tiempo o requerir otras alternativas para continuar con el tratamiento.