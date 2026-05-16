Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Segura habló del fuerte dolor que enfrenta tras complicaciones en su tratamiento

La Segura se mostró afectada tras revelar la razón por la cual no pudieron aplicarle el medicamento que necesitaba.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La Segura habló del fuerte dolor que enfrenta
La Segura reveló que enfrenta complicaciones en su tratamiento / (Foto del Canal RCN)

La creadora de contenido volvió a referirse al proceso médico que enfrenta desde hace varios años y reveló que recientemente presentó complicaciones al momento de recibir un medicamento para controlar el dolor que padece.

Artículos relacionados

¿Cuál es el problema de salud que enfrenta La Segura?

En los últimos días, La Segura ha compartido varios detalles sobre el tratamiento médico al que se ha sometido para intentar disminuir los dolores crónicos que enfrenta desde hace años.

La influenciadora había explicado anteriormente que se sometió a un procedimiento en el que le instalaron un neuroestimulador en la espalda con el objetivo de aliviar las molestias físicas que quedaron tras un ataque que sufrió tiempo atrás.

La Segura reveló nuevos detalles sobre sus dolores crónicos
La Segura habló sobre sus dolores crónicos / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, días después confirmó que el procedimiento no tuvo los resultados esperados y que incluso el dolor aumentó, razón por la cual los especialistas decidieron retirarle el dispositivo.

Desde entonces, la creadora de contenido ha continuado contando cómo avanza su proceso médico y las dificultades que ha enfrentado en medio del tratamiento.

Artículos relacionados

¿Qué dijo La Segura sobre las complicaciones de salud que tuvo?

A través de sus redes sociales, La Segura aseguró que ha sentido “mucho dolor” durante los últimos días y explicó que presentó un inconveniente mientras intentaban suministrarle un medicamento.

Según contó, el procedimiento no pudo realizarse porque actualmente tiene dificultades en sus venas. Además, explicó que la única vena que estaba siendo utilizada para este tipo de tratamientos presentó daños recientemente.

La creadora de contenido relató que esta situación complicó la aplicación del medicamento que necesitaba para intentar controlar las molestias físicas que enfrenta actualmente.

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron en redes sociales enviándole mensajes de apoyo y deseándole una pronta mejoría en medio del proceso que atraviesa.

Artículos relacionados

¿Qué significa "no tener venas"?

Aunque la expresión “no tener venas” suele usarse de manera coloquial, como en el caso de La Segura, en realidad hace referencia a la dificultad que tienen los médicos para encontrar venas adecuadas al momento de aplicar medicamentos o realizar procedimientos.

Esto puede ocurrir en personas que han recibido muchos tratamientos intravenosos, ya que las venas pueden desgastarse, volverse más delicadas o complicarse para canalizar. También hay casos en los que algunas venas dejan de funcionar correctamente tras varios procedimientos médicos.

Debido a esto, aplicar medicamentos puede tomar más tiempo o requerir otras alternativas para continuar con el tratamiento.

¿Qué significa "no tener venas"?
Este es el significado de "no tener venas", término usado por La Segura / (Foto de Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valeria Aguilar impactó a seguidores con llamativa publicación Influencers

Valeria Aguilar causa revuelo tras sugestiva foto: estas fueron las reacciones

Valeria Aguilar compartió en sus redes una sugestiva foto y recibió polémicas reacciones que ella misma respondió.

Luis Miguel genera preocupación por supuesta hospitalización Talento internacional

¿Luis Miguel fue hospitalizado? Esto se sabe del estado de salud del cantante

Crece la preocupación por el cantante mexicano Luis Miguel tras rumores de hospitalización en Nueva York.

Sofía Jaramillo dejó clara su postura sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal Influencers

Sofía Jaramillo causó revuelo al expresarse sobre Alexa Torrex y su relación con Tebi Bernal

Sofía Jaramillo expresó solo cosas buenas de Alexa Torrex y lanzó un polémico comentario sobre su relación con Tebi Bernal.

Lo más superlike

Ayda Valencia contactó a Yulixa Toloza por canalización Viral

Ayda Valencia habló sobre Yulixa Toloza y preocupó con su revelación: “No siento su energía”

Ayda Valencia reveló que se intentó comunicar con Yulixa Consuelo Toloza y lo que sintió es desalentador.

Comparan a Alejandro Estrada con Julián Trujillo Alejandro Estrada

Comparan a Alejandro Estrada de La casa de los famosos con Julián Trujillo: esta es la razón

El romántico gesto de Luis Alfonso con su esposa que derritió las redes en los premios Nuestra Tierra. Premios Nuestra Tierra

Luis Alfonso causó revuelo por inesperado gesto con su esposa en Premios Nuestra Tierra, ¿qué hizo?

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?