Sofía Jaramillo causó revuelo al expresarse sobre Alexa Torrex y su relación con Tebi Bernal

En la noche del viernes 15 de mayo, Alexa Torrex de un evento de bienvenida que le hicieron sus familiares y fanáticos tras La casa de los famosos Colombia 2026 y estuvo acompañada de Sofía Jaramillo, su excompañera de reality.

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Cada una, en sus respectivas cuentas de Instagram, estuvieron revelando detalles de lo que estaban viviendo durante la celebración y se les vio bastante unidas y contentas, pues en el programa de la vida en vivo no fueron tan cercanas.

Por eso mismo, han sorprendido a los usuarios en redes, porque no se esperaba que fueran tan unidas luego de que se terminara la competencia para ellas.

Además, quien más sorprendió fue Sofía Jaramillo, quien se expresó en toda una historia sobre lo que piensa de Alexa y, además, lanzo un comentario sobre su relación con Tebi Bernal.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre Alexa Torrex?

A través de sus historias en Instagram, Sofía Jaramillo habló en la noche del viernes, tras compartir con Alexa Torrex en la bienvenida que le dieron tras La casa de los famosos Colombia 2026.

Sofía Jaramillo opinó sobre la relación de Alexa Torrex y Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

La modelo caleña y exparticipante dijo que estuvo observando a la cantante toda la noche y expresó lo talentosa que es, pero no es todo, dijo que es muy noble, talentosa una mujer dada a su familia, buena hija y con corazón de oro.

“Qué mujer tan linda, es demasiado creativa. Yo no conocí eso de ella en la casa”.

Con estas palabras, Sofía destacó que en realidad las personalidades se conocen afuera de la convivencia.

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¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre la relación de Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Sofía Jaramillo se vio bastante conmovida al expresarse de Alexa Torrex, pues dijo palabras muy bonitas para ella y la describió como una persona de alma noble y buena.

Sofía Jaramillo dejó clara su postura sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Por esto, finalizó su historia con palabras que generaron bastante revuelo al mencionar el tema de la relación de la cantante con Tebi Bernal y antes de lanzar su comentario, dijo que no le importaba que la funaran y fue directa al dar su opinión:

“Les voy a decir una cosa y díganme lo que me quieran decir, donde Tebi deje escapar a esa pelada, ay, Dios mío, ¡es un bobo!