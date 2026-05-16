Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo causó revuelo al expresarse sobre Alexa Torrex y su relación con Tebi Bernal

Sofía Jaramillo expresó solo cosas buenas de Alexa Torrex y lanzó un polémico comentario sobre su relación con Tebi Bernal.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sofía Jaramillo dejó clara su postura sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal
Sofía Jaramillo encendió redes al referirse a Alexa Torrex y Tebi Bernal Foto/ Canal RCN)

En la noche del viernes 15 de mayo, Alexa Torrex de un evento de bienvenida que le hicieron sus familiares y fanáticos tras La casa de los famosos Colombia 2026 y estuvo acompañada de Sofía Jaramillo, su excompañera de reality.

Artículos relacionados

Cada una, en sus respectivas cuentas de Instagram, estuvieron revelando detalles de lo que estaban viviendo durante la celebración y se les vio bastante unidas y contentas, pues en el programa de la vida en vivo no fueron tan cercanas.

Por eso mismo, han sorprendido a los usuarios en redes, porque no se esperaba que fueran tan unidas luego de que se terminara la competencia para ellas.

Artículos relacionados

Además, quien más sorprendió fue Sofía Jaramillo, quien se expresó en toda una historia sobre lo que piensa de Alexa y, además, lanzo un comentario sobre su relación con Tebi Bernal.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre Alexa Torrex?

A través de sus historias en Instagram, Sofía Jaramillo habló en la noche del viernes, tras compartir con Alexa Torrex en la bienvenida que le dieron tras La casa de los famosos Colombia 2026.

Sofía Jaramillo encendió redes al referirse a Alexa Torrex y Tebi Bernal
Sofía Jaramillo opinó sobre la relación de Alexa Torrex y Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

La modelo caleña y exparticipante dijo que estuvo observando a la cantante toda la noche y expresó lo talentosa que es, pero no es todo, dijo que es muy noble, talentosa una mujer dada a su familia, buena hija y con corazón de oro.

“Qué mujer tan linda, es demasiado creativa. Yo no conocí eso de ella en la casa”.

Con estas palabras, Sofía destacó que en realidad las personalidades se conocen afuera de la convivencia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre la relación de Tebi Bernal y Alexa Torrex?

Sofía Jaramillo se vio bastante conmovida al expresarse de Alexa Torrex, pues dijo palabras muy bonitas para ella y la describió como una persona de alma noble y buena.

Sofía Jaramillo opinó sobre la relación de Alexa Torrex y Tebi Bernal
Sofía Jaramillo dejó clara su postura sobre Alexa Torrex y Tebi Bernal. (Foto/ Canal RCN)

Por esto, finalizó su historia con palabras que generaron bastante revuelo al mencionar el tema de la relación de la cantante con Tebi Bernal y antes de lanzar su comentario, dijo que no le importaba que la funaran y fue directa al dar su opinión:

“Les voy a decir una cosa y díganme lo que me quieran decir, donde Tebi deje escapar a esa pelada, ay, Dios mío, ¡es un bobo!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Valeria Aguilar impactó a seguidores con llamativa publicación Influencers

Valeria Aguilar causa revuelo tras sugestiva foto: estas fueron las reacciones

Valeria Aguilar compartió en sus redes una sugestiva foto y recibió polémicas reacciones que ella misma respondió.

La Segura habló del fuerte dolor que enfrenta La Segura

La Segura habló del fuerte dolor que enfrenta tras complicaciones en su tratamiento

La Segura se mostró afectada tras revelar la razón por la cual no pudieron aplicarle el medicamento que necesitaba.

Luis Miguel genera preocupación por supuesta hospitalización Talento internacional

¿Luis Miguel fue hospitalizado? Esto se sabe del estado de salud del cantante

Crece la preocupación por el cantante mexicano Luis Miguel tras rumores de hospitalización en Nueva York.

Lo más superlike

Ayda Valencia contactó a Yulixa Toloza por canalización Viral

Ayda Valencia habló sobre Yulixa Toloza y preocupó con su revelación: “No siento su energía”

Ayda Valencia reveló que se intentó comunicar con Yulixa Consuelo Toloza y lo que sintió es desalentador.

Comparan a Alejandro Estrada con Julián Trujillo Alejandro Estrada

Comparan a Alejandro Estrada de La casa de los famosos con Julián Trujillo: esta es la razón

El romántico gesto de Luis Alfonso con su esposa que derritió las redes en los premios Nuestra Tierra. Premios Nuestra Tierra

Luis Alfonso causó revuelo por inesperado gesto con su esposa en Premios Nuestra Tierra, ¿qué hizo?

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido actor, la noticia fue confirmada con doloroso anuncio

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles? Caterin Escobar

Estos son los beneficios de hacer ejercicio en las mañanas, según Caterin Escobar: ¿cuáles?