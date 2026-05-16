¿Luis Miguel fue hospitalizado? Esto se sabe del estado de salud del cantante

El cantante mexicano Luis Miguel tiene preocupados a sus seguidores por su estado de salud luego que tomara fuerza el rumor de una posible afección médica.

¿El cantante mexicano Luis Miguel está hospitalizado?

La salud de Luis Miguel volvió a encender las alarmas entre sus seguidores luego de que medios internacionales aseguraran que el artista habría sido ingresado de urgencia a un hospital de Nueva York por aparentes complicaciones cardíacas.

Según información difundida por medios internacionales, el llamado “Sol de México” habría sido ingresado de urgencia a un centro médico tras presentar aparentes complicaciones cardíacas.

La noticia tomó fuerza después de que la periodista Gelena Solano hablara del tema durante el programa "El gordo y la flaca"-

De acuerdo con la comunicadora, el cantante estaría bajo observación médica desde el pasado lunes y sería acompañado permanentemente por su pareja, Paloma Cuevas, y uno de sus asistentes más cercanos.

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¿Qué se sabe del estado de salud del cantante Luis Miguel?

Estos reportes han generado gran preocupación entre los seguidores del mexicano, quienes han estado indagando en redes sobre su estado de salud.

No obstante, hasta el momento no existe ningún comunicado oficial por parte del artista ni de su equipo de trabajo confirmando la supuesta hospitalización.

Por el contrario, medios mexicanos aseguran que fuentes cercanas a Luis Miguel habrían desmentido la versión y aseguraron que el intérprete se encuentra en buen estado de salud.

Cabe recordar que no es la primera vez que surgen especulaciones alrededor de la vida privada del cantante, especialmente cuando decide mantenerse alejado del ojo público.

De hecho, su más reciente aparición fue hace aproximadamente un mes, cuando fue captado junto a Paloma Cuevas en un restaurante en Salamanca, España.

La última publicación del cantante mexicano fue a finales del 2025, por lo que su inactividad en redes sociales y pocas apariciones en público han generado dudas en sus fans sobre su estado de salud.



Mientras tanto, los seguidores del artista permanecen atentos a cualquier pronunciamiento oficial que permita aclarar qué fue lo que realmente ocurrió con el cantante mexicano.