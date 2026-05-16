Valeria Aguilar causa revuelo tras sugestiva foto: estas fueron las reacciones

La reconocida creadora y humorista, Valeria Aguilar, recordada por su icónica participación en MasterChef Celebrity Colombia 2025, volvió a dar de qué hablar en redes sociales por juna polémica foto que compartió.

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Esto, generó diferentes reacciones y ella misma compartió una de ellas, lanzando contundente respuesta. Pues la joven paisa se caracteriza por interactuar con los mensajes que les llegan a sus redes sociales y sacarles sonrisas a sus seguidores.

Precisamente, en esta ocasión, el revuelo no fue solo por su respuesta, sino por la foto que generó comentarios, ya que ella no suele compartir ese tipo de imágenes y por eso sorprendió tanto.

¿Cuál es la imagen que compartió Valeria Aguilar que generó revuelo en redes sociales?

Valeria Aguilar compartió una foto de ella en su historia de Instagram en la noche del pasado viernes 15 de mayo y precisamente, causó bastante revuelo entre sus seguidores y redes sociales.

Valeria Aguilar se volvió tendencia tras polémica foto en redes. (Foto/ Canal RCN)

La imagen de ella es precisamente posando con un top en un plano medio, dejando ver su cuerpo y su rostro. Su contenido de humor es el que brilla en sus redes sociales y por eso, esta imagen sacudió las plataformas digitales.

De hecho, a la exparticipante de MasterChef Celebrity le preguntaron si su foto era real o era creada con inteligencia artificial y ella no dudó en responder a la pregunta a través de sus historias.

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Al dejar ver el pantallazo del mensaje, Valeria escribió: “Oílo, ¿todo lo del pobre es robado?

Sin duda, su respuesta causó gracia y prácticamente desmintió que la foto fue creada con IA.

¿Valeria Aguilar y Valentina Taguado siguen siendo amigas?

Además de llenar sus publicaciones con comentarios positivos sobre su humor y belleza, en redes ha surgido la pregunta sobre la amistad entre Valeria Aguilar y Valentina Taguado, ya que llevan tiempo en el que no se han dejado ver juntas.

Valeria Aguilar impactó a seguidores con llamativa publicación. (Foto/ Canal RCN)

Su última publicación estando las dos fue en marzo y ninguna ha aparecido en las historias de la otra, de hecho, no continuaron con su proyecto de ‘Todo vale’.

Aunque cada una tenga sus respectivos proyectos por aparte, para los internautas ha sido extraño no verlas juntas, pero, de hecho, entre ellas interactúan en sus publicaciones, lo que genera tranquilidad de que su amistad continúa.