Greeicy causa revuelo en redes al dejar ver la cara de su hijo: este es su parecido

Greeicy Rendón es una de las artistas más importantes del momento y junto a Mike Bahía, conforman una de las relaciones más estables de la farándula colombiana, tras más de diez años de noviazgo.

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En 2022, nació su único hijo, Kai, quien también se ha convertido en el protagonista de las redes sociales de sus papás, pues ellos lo presumen con mucho orgullo ya que se ha vuelto el acompañante en todas sus giras y proyecto musicales.

Desde que el niño llegó a la vida de los artistas, ellos han revelado varios detalles de su faceta como padres, pero han mantenido en privacidad la identidad del niño, sin embargo, con el paso del tiempo ya lo han dejado ver mucho más.

Por su parte, Mike ya había publicado un video en el que se ve a Kai sobre un mesón de cocina, mientras su papá lo peina y aquí fue la primera vez que no cubrieron tanto el rostro del menor.

¿Cuál es el más reciente video de Greeicy Rendón en el que deja ver a Kai?

A través de sus historias en Instagram, Greeicy Rendón compartió algunos momentos con Kai en la piscina de su casa y aquí reveló un conmovedor video junto a su hijo.

Greeicy enternece redes al mostrar el rostro de su hijo. (Foto/ Canal RCN)

En el clip publicado en horas de la mañana de este sábado 16 de mayo, se ve que la artista está en el borde de la piscina y Kai se acerca para darle un beso y abrazarla, mientras que juegan un poco.

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En la grabación quedó registrado el rostro del niño sin filtro y sin nada que lo oculte, pues se vio su gran parecido con su mamá.

¿Greeicy y Mike Bahía ya habían dejado ver más de Kai?

Greeicy generó reacciones tras mostrar el rostro de su pequeño. (Foto/ Canal RCN)

Cuando Kai cumplió los cuatro años el pasado abril, Greeicy Rendón hizo una publicación de varias fotos y videos con el niño y preciso, reveló imágenes de cuando él era muy bebé, de hecho, son fotos nunca antes vistas porque ella siempre ocultó su rostro estando más chiquito.

Ahora, que es más grande, sigue protegiéndolo, pero está más tranquila al revelarlo en redes. En comparación a las fotos de bebé, Kai siempre se ha parecido mucho a Greeicy.