Karen Sevillano reveló cómo cambió su vida tras La casa de los famosos Colombia

Karen Sevillano habló en entrevista sobre los cambios personales y emocionales que ha experimentado desde su participación en televisión, especialmente tras su paso por La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Influencers Alejandra Salguero lanzó inesperado mensaje tras la cena de Tebi y Alexa, y así reaccionó Sheila

¿Qué cambios en su vida ha tenido Karen Sevillano tras La casa de los famosos?

En una conversación en el pódcast Se Siente Bien, dirigido por Felipe Peña, periodista de Canal RCN, Karen Sevillano se refirió a los cambios que ha vivido desde su participación en La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido explicó que, a partir de esta experiencia, su vida tomó un ritmo diferente debido a la exposición pública y a las dinámicas del entretenimiento televisivo. Según contó, esto ha implicado adaptarse a nuevos espacios sociales y a una mayor atención por parte del público.

Karen Sevillano revela qué cambios ha tenido en su vida tras La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

También mencionó que este proceso ha venido acompañado de momentos de reflexión personal, en los que ha podido analizar diferentes situaciones de su vida y comprender mejor su evolución dentro del medio digital y televisivo.

En ese sentido, aseguró que ha sido importante para ella contar con acompañamiento profesional para entender algunas de las emociones que ha experimentado durante este proceso.

La influenciadora agregó que estos cambios no solo se han dado en el ámbito profesional, sino también en la manera en la que se relaciona con su entorno y con las experiencias que vive en su día a día.

¿Qué reflexiones dejó Karen Sevillano sobre su proceso personal?

Durante la entrevista, Karen Sevillano explicó que cada persona vive y procesa de manera distinta las experiencias relacionadas con la exposición mediática, y que en su caso ha sido fundamental tomarse el tiempo para analizar lo vivido.

Señaló que este proceso le ha permitido fortalecer su crecimiento personal y continuar desarrollando su carrera en el entorno digital, manteniendo un contacto constante con su audiencia y con los proyectos en los que participa.

Además, comentó que el aprendizaje obtenido en esta etapa ha influido en la forma en la que asume actualmente su vida pública, resaltando la importancia de entender cada etapa como parte de su evolución personal y profesional dentro del medio.