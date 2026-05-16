Hija de Gregorio Pernía reveló el procedimiento estético que se realizó: así quedó

La hija de Gregorio Pernía y Érika Farfán, Luna Pernía se ha apoderado de las tendencias tras revelar el procedimiento físico que se hizo.

¿Cuál fue el procedimiento físico que se realizó Luna Pernía, hija de Gregorio Pernía?

La hija del actor de La hija del mariachi compartió un emotivo video y mensaje su cuenta de Instagram en el que reveló que se realizó una cirug*a estética para aumentar el tamaño de sus sen*s.

A través de sus redes sociales, la joven explicó que durante mucho tiempo tuvo una inseguridad relacionada con su cuerpo, aunque aclaró que siempre se sintió agradecida y orgullosa de quien es.

“Siempre soñé con tener mis sen*s un poco más grandes. No porque me sintiera menos, sino porque hay una parte de la vida llamada vanidad”.

Según contó, la decisión fue tomada después de pensarlo durante bastante tiempo y aseguró que el procedimiento no representa un cambio en su esencia, sino el cumplimiento de un deseo personal que guardó en silencio durante años.

Luna Pernía mostró el procedimiento físico que se hizo. | Foto: Canal RCN

¿Cómo quedó Luna Pernía tras procedimiento estético?

Luna Pernía en su video mostró parte de todo el proceso desde que eligió al médico cirujano que se le haría dicho procedimiento, el día de la cirug*a y también el resultado final del mismo.

La influenciadora se mostró feliz al ver el resultado final de su procedimiento, asegurando que, con esto se sentía con mayor seguridad al mirarse al espejo.



Además, aprovechó para enviar un mensaje a otras mujeres sobre la importancia del amor propio y la libertad de decidir sobre su cuerpo sin buscar aprobación ajena.

“La belleza está en la paz que sentimos al mirarnos y sonreír”.

Las palabras de Luna Pernía recibieron cientos de reacciones en redes sociales, donde muchos seguidores destacaron la sinceridad con la que habló sobre sus inseguridades y la manera en la que abordó el tema de las cirugías estéticas.

Asimismo, la mamá de la influenciadora, Érika Farfán, también reaccionó y dio su opinión sobre la decisión de su hija, mostrando su apoyo y agradeciéndole a los médicos que estuvieron a cargo del procedimiento de Luna.

Hasta el momento Gregorio Pernía no se ha pronunciado al respecto sobre la decisión de su hija, no obstante, el actor siempre se ha mostrado cercano a sus hijos.