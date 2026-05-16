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Así sorprendió Jessi Uribe a Paola Jara en su cumpleaños 43: "Cosita preciosa"

Jessi Uribe compartió romántica foto y mensaje para celebrar la vuelta al sol de su esposa Paola Jara.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Jessi Uribe dedicó amorosas palabras a Paola Jara de cumpleaños
Jessi Uribe sorprendió a Paola Jara con amorosas palabras. (Foto AFP: Frazer Harrison)

Paula Andrea Zapata Jaramillo mejor conocida como Paola Jara en el mundo artístico llegó a sus 43 años este 16 de mayo y Jessi Uribe no dejó pasar por desapercibida esta fecha.

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¿Cómo celebró Paola Jara su cumpleaños 43?

La artista antioqueña llega a sus 43 años pasando por su mejor momento a nivel personal y artístico, esto a raíz de la llegada de su hija Emilia en el mes de noviembre, uno de sus mayores sueños y anhelos.

Paola Jara tras superar su licencia de maternidad de a poco a retomado sus compromisos laborales y se ha dejado ver enfocada en su carrera artística, eso sí, con la agradable compañía de su hija.

La artista no se quiere separar ni un segundo de su pequeña y a donde puede siempre la lleva y por eso, esta celebración de cumpleaños será diferente, ya que, según ha mostrado en sus redes, estará en compañía de Jessi y Emilia con quienes está de gira por Europa.

Sin embargo, en medio de una presentación por el 'Viejo continente' en la madrugada del 16 de mayo, cuando estaban en tarima a la antioqueña le celebraron el cumpleaños según mostró en sus historias.

Paola Jara mostró a Emilia en plena gira y desató revuelo tras noticia sobre Jessi Uribe
Paola Jara celebra sus 43 años. (Foto: Canal RCN)

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¿Cuál fue el mensaje de Jessi Uribe para Paola Jara por su cumpleaños?

Como era de esperarse Jessi Uribe no iba a dejar pasar esta fecha así como así y por eso, para empezar el día decidió hacerle un emotiva dedicatoria en redes a su esposa.

El cantante bumangués compartió una romántica fotografía en la que aparece abrazando a Paola por un costado mientras le da un beso en la mejilla, un gesto que provoca una gran sonrisa en ella, quien luce unas gafas oscuras.

Junto a la instantánea el cantante compartió un romántico mensaje de cumpleaños en donde le expresó su amor y sus mejores deseos, llamándola de manera cariñosa "mi cosita preciosa".

Feliz cumpleaños mi cosita preciosa, Dios te bendiga siempre.


Como era de esperarse esta foto y mensaje de Jessi Uribe para Paola Jara ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde internautas les han expresado mensajes de cariño por su sólida relación.

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