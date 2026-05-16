Así sorprendió Jessi Uribe a Paola Jara en su cumpleaños 43: "Cosita preciosa"
Jessi Uribe compartió romántica foto y mensaje para celebrar la vuelta al sol de su esposa Paola Jara.
Paula Andrea Zapata Jaramillo mejor conocida como Paola Jara en el mundo artístico llegó a sus 43 años este 16 de mayo y Jessi Uribe no dejó pasar por desapercibida esta fecha.
¿Cómo celebró Paola Jara su cumpleaños 43?
La artista antioqueña llega a sus 43 años pasando por su mejor momento a nivel personal y artístico, esto a raíz de la llegada de su hija Emilia en el mes de noviembre, uno de sus mayores sueños y anhelos.
Paola Jara tras superar su licencia de maternidad de a poco a retomado sus compromisos laborales y se ha dejado ver enfocada en su carrera artística, eso sí, con la agradable compañía de su hija.
La artista no se quiere separar ni un segundo de su pequeña y a donde puede siempre la lleva y por eso, esta celebración de cumpleaños será diferente, ya que, según ha mostrado en sus redes, estará en compañía de Jessi y Emilia con quienes está de gira por Europa.
Sin embargo, en medio de una presentación por el 'Viejo continente' en la madrugada del 16 de mayo, cuando estaban en tarima a la antioqueña le celebraron el cumpleaños según mostró en sus historias.
¿Cuál fue el mensaje de Jessi Uribe para Paola Jara por su cumpleaños?
Como era de esperarse Jessi Uribe no iba a dejar pasar esta fecha así como así y por eso, para empezar el día decidió hacerle un emotiva dedicatoria en redes a su esposa.
El cantante bumangués compartió una romántica fotografía en la que aparece abrazando a Paola por un costado mientras le da un beso en la mejilla, un gesto que provoca una gran sonrisa en ella, quien luce unas gafas oscuras.
Junto a la instantánea el cantante compartió un romántico mensaje de cumpleaños en donde le expresó su amor y sus mejores deseos, llamándola de manera cariñosa "mi cosita preciosa".
Feliz cumpleaños mi cosita preciosa, Dios te bendiga siempre.
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Como era de esperarse esta foto y mensaje de Jessi Uribe para Paola Jara ha empezado a viralizarse en diferentes páginas de entretenimiento en donde internautas les han expresado mensajes de cariño por su sólida relación.