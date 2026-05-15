Feid rompió el silencio tras ganar premio Nuestra Tierra junto a Karol G: ¿qué dijo?

Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid en el mundo artístico, se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de ganarse un premio Nuestra Tierra por su última canción junto a Karol G.

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¿Qué mensaje le envió Feid a Karol G tras ganarse premio juntos?

Feid fue uno de los protagonistas de la gala de los Premios Nuestra Tierra 2026 llevado a cabo el pasado 14 de mayo en Bogotá.

El cantante antioqueño se llevó el premio "Mejor colaboración Urbana" por su canción "Verano Rosa" junto a Karol G, su expareja.

Al recibir el reconocimiento en los Premios Nuestra Tierra 2026, Feid dirigió un mensaje en el que agradeció a Karol G por hacerlo parte de la canción Verano Rosa, resaltando el trabajo en la producción del tema.

"Muchas gracias a Caro y a todo su equipo de trabajo por hacernos parte de esta canción y de este proyecto, mor".

Feid recuerda a Karol G tras ganar Premio Nuestra Tierra / (Foto del Canal RCN y AFP)

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¿Qué dijo Feid tras ganarse premio junto a Karol G y dedicarle mensaje?

Feid tras esta velada en la que se le rindió homenaje también a Yeison Jiménez y Juanes, decidió pronunciarse a través de sus redes sociales.

El reguetonero compartió un carrusel de fotografías de lo que fue este momento en el que subió al escenario junto a un emotivo mensaje en el que habló de su felicidad por este reconocimiento.

CAFERXXO tiene su primer premio Nuestra tierra, VAMOS POR MÁS! Ustedes saben que todo lo que venga de Sagrado.

Ferxxo aseguró que, para él era muy especial este premio por diferentes motivos y por eso, se sentía agradecido con la vida.

En sus palabras a diferencia de su discurso en vivo no habló nada sobre Karol G ni de la canción que lo hizo acreditador de este galardón.



Como era de esperarse este premio y reacción de Ferxxo en vivo ha hecho que muchos de sus fanáticos se pregunten qué pudo pasar entre Karol G y él para que ahora ni se aplaudan un logro como este.

Cabe resaltar que, hasta el momento se conoce por declaraciones de ambos artistas que Karol G fue la que tomó la aparente decisión de terminar la relación al no sentirse lista para dar un paso más formal en la relación.