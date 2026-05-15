Karina García quedó en shock tras recibir inesperada serenata en Estados Unidos: Kris R reaccionó

Karina García compartió con sus seguidores un curioso momento que vivió durante su estadía en Estados Unidos mientras acompaña a Kris R en su gira internacional.

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La influenciadora publicó varias historias en sus redes sociales mostrando la inesperada situación que ocurrió en medio de su paso por un aeropuerto y que terminó generando comentarios entre sus seguidores.

El momento llamó la atención porque Karina recibió una serenata en inglés por parte de unas personas desconocidas y su reacción quedó grabada en video.

Karina García recibió serenata sorpresa en Estados Unidos y así reaccionó (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Karina García en Estados Unidos?

En las imágenes compartidas por Karina García, se puede ver que la creadora de contenido estaba hablando tranquilamente con sus seguidores cuando varios hombres se acercaron inesperadamente a ella.

Al principio, Karina mostró desconcierto por la situación, especialmente porque no entendía completamente lo que le estaban diciendo en inglés.

Los hombres le explicaron que querían dedicarle una serenata, algo que sorprendió completamente a la paisa.

Ante el inesperado gesto, Karina respondió tímidamente con un “gracias” en inglés y luego dijo que no, mientras intentaba entender qué estaba ocurriendo a su alrededor.

En medio de la confusión, la influenciadora comenzó a mirar a todos lados y comentó entre risas que no comprendía bien la situación.

Segundos después apareció Kris R, quien reaccionó divertido al momento que estaba viviendo su pareja.

Aunque muchos pensaron que el cantante había organizado la serenata, Karina le preguntó directamente si él era el responsable y él dejó claro que no tenía nada que ver con lo sucedido.

Finalmente, los hombres comenzaron a cantar mientras Karina y Kris R observaban el momento entre risas.

El video rápidamente generó comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores reaccionaron a la espontánea experiencia que vivió la influenciadora.

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¿Qué hace Karina García en Estados Unidos junto a Kris R?

Actualmente, Karina García acompaña a Kris R en la gira internacional que el artista hace por Estados Unidos.

El pasado 14 de mayo, el cantante tuvo una presentación en Nueva York, marcando oficialmente el inicio de su tour en territorio estadounidense.

Tras la viralización del video, algunos seguidores compararon la situación con relaciones pasadas de la creadora de contenido y aseguraron que ahora estaría viviendo experiencias diferentes junto al cantante colombiano.