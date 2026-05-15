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Alexa Torrex reveló que Jhorman Toloza le dejó una gran deuda: “aprendiendo de nuestros errores”

Alexa Torrex reveló que ha estado saldando una serie de deudas que Jhorman Toloza le habría dejado tras su separación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex confesó la millonaria deuda que Jhorman Toloza le habría dejado
Alexa Torrex confesó la millonaria deuda que Jhorman Toloza le habría dejado. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora colombiana Alexa Torrex sorprendió a sus cientos de seguidores al confesar que su exprometido, Jhorman Toloza, le habría dejado una serie de deudas que ella ha tenido que asumir. Sin embargo, aseguró que, si su intención era llevarla a la bancarrota, no lo consiguió.

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¿De cuántos millones es la deuda que Jhorman Toloza le habría dejado a Alexa Torrex?

Durante la tarde de este viernes 15 de mayo, Alexa Torrex reapareció por medio de sus redes sociales para compartir con sus seguidores nuevas noticias sobre su vida personal, pues desde que salió de La casa de los famosos Colombia ha tenido que enfrentar diversas situaciones, entre ellas su separación con Jhorman Toloza.

Alexa Torrex expuso a Jhorman por accidente con su camioneta, ¿qué pasó?
Alexa Torrex expuso a Jhorman por accidente con su camioneta, ¿qué pasó? (Foto Canal RCN | Freepik).

Según comentó en esta ocasión a través de un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, había logrado saldar la deuda que tenía con su camioneta, misma que, según reveló, Toloza habría estrellado antes de que ella saliera del reality.

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Torrex mencionó que para solucionar este percance tuvo que pagar seis millones de pesos y que aún faltaban un par de cosas más por resolver. Sin embargo, aseguró que estos gastos no afectaban su solvencia económica, por lo que, si la intención de su expareja era dejarla endeudada, no lo había logrado.

"Bueno, seguimos acá aprendiendo de nuestros errores... Se tuvo que pagar como seis millones de pesos de deuda del carro nada más, porque por otro lado hay otras cosas".

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¿Alexa Torrex planea acciones contra Jhorman Toloza?

Así mismo, comentó que este tipo de situaciones no iban a arruinar su tranquilidad, por lo que estaba enfrentándolas de la mejor manera, especialmente porque su familia estaba a su lado acompañándola en el proceso.

“Lo importante es que Dios nos tiene con bien y hay para pagar. Entonces aquí seguimos en esa cuestión, no pasa nada. Yo solo mando bendiciones, no me voy a poner a estresarme en ese aspecto, porque tengo lo importante, que es mi familia”

¿Qué relación tiene Jhorman Toloza con los daños en el apartamento de Alexa Torrex?
En redes vínculan a Jhorman Toloza con los daños en el apartamento de Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)
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