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Alexa Torrex reveló que se mudará a un nuevo hogar y no estará sola: ¿Tebi Bernal vivirá con ella?

Alexa Torrex contó que se mudará a un nuevo hogar y que no lo hará sola. La noticia generó curiosidad sobre quién la acompañará.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Alexa Torrex anunció su mudanza.
Alexa Torrex anunció su mudanza. (Foto Canal RCN).

Alexa Torrex reveló que ya está organizando todo para mudarse a un nuevo hogar, una etapa que aseguró no vivirá sola. Sus declaraciones despertaron curiosidad entre sus seguidores, quienes comenzaron a preguntarse si Tebi Bernal tendría relación con este nuevo capítulo en la vida de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

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¿Dónde está viviendo Alexa Torrex?

Durante la tarde de este viernes 15 de mayo Alexa Torrex sorprendió a sus cientos de seguidores al revelar una inesperada noticia: se mudará a un nuevo hogar y no lo hará sola.

Alexa Torrex se mostró conmovida al encontrar su apartamento destruido
Alexa Torrex encontró su apartamento destruido / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Esto teniendo en cuenta que la vivienda que compartía con su exprometido Jhorman Toloza habría quedado completamente vandalizada por el creador de contenido antes de que Alexa Torrex fuera eliminada de La casa de los famosos Colombia.

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Ahora, luego de pasar las últimas semanas viviendo en casa de sus papás, Alexa reveló que ya estaría haciendo planes de mudanza para irse a su propio hogar, sin embargo, mencionó que no lo haría sola.

¿Alexa Torrex y Tebi Bernal se irán a vivir juntos?

A través de un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alexa Torrex compartió detalles sobre su vida personal y reveló que ya tendría todo planeado para independizarse una vez más, pero que lo haría junto a sus papás.

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Explicó que entre sus planes estaría reubicarse en una nueva casa, pues se negaba rotundamente a vivir sola, dejando a un lado posibles especulaciones sobre una convivencia con Tebi Bernal.

¿Qué relación tiene Jhorman Toloza con los daños en el apartamento de Alexa Torrex?
En redes vínculan a Jhorman Toloza con los daños en el apartamento de Alexa Torrex / (Fotos del Canal RCN)

“Viviendo con mis papás... Por si no lo sabían estoy otra vez saliendo de todo este tipo de cosas. Yo no me voy a ir a vivir sola, eso es una gran mentira que me voy a quedar sola”.

De esta manera, Alexa Torrex dejó claro que, aunque sí está lista para comenzar una nueva etapa lejos de los problemas que vivió junto a Jhorman Toloza, su prioridad en este momento sería permanecer cerca de su familia.

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