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Violeta Bergonzi aclaró cuál fue el inconveniente entre Mariana Zapata y su esposo: “No me extraña”

Violeta Bergonzi habló sin filtros sobre Mariana Zapata y explicó lo que realmente pasó entre la participante y su esposo.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Violeta Bergonzi lanzó contundente mensaje a Mariana Zapata tras inconveniente con su esposo
Violeta Bergonzi rompió el silencio del inconveniente entre Mariana Zapata y su esposo. (Fotos: Canal RCN)

Recientemente, la presentadora Violeta Bergonzi estuvo en La casa de los famosos Colombia como invitada VIP y, en medio de la dinámica, tuvo un inconveniente con Mariana Zapata.

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¿Qué dijo Violeta Bergonzi de Mariana Zapata tras conocerla en La casa de los famosos?

Tras la visita de la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia, Mariana Zapata asumió que el comportamiento que había tenido Violeta Bergonzi con ella en La casa de los famosos Colombia había sido por el inconveniente que había tenido con el esposo de la presentadora.

Por eso, Violeta Bergonzi, en una reciente entrevista en un podcast que conduce la presentadora Carolina Araujo, se refirió al tema y contó lo que realmente pasó.

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“No lo hablé al aire ni lo hablé en La casa de los famosos Colombia, pero un pedacito que me rayó muchísimo fue cuando esta niña Mariana llegó y dijo que yo había llegado con esta actitud”.

Violeta Bergonzi lanzó contundente mensaje a Mariana Zapata tras inconveniente con su esposo
Violeta Bergonzi rompió el silencio del inconveniente entre Mariana Zapata y su esposo. (Foto: Canal RCN)

Por lo que Violeta, sin filtro, dijo mirando a la cámara y respondiéndole a Mariana: “Esta no es mi actitud, niña, esta soy yo. Yo no tengo actitud, yo soy así”.

Luego se refirió al tema de su esposo, y contó que Mariana había hecho esa afirmación, que para ella era una manera de meter cizaña.

“No me extraña que tengas problemas con el marido de alguien, eso está claro para Colombia entera”.

Molesta, Violeta Bergonzi dijo que mencionar a su esposo era dejar una idea suelta y hacer que la gente se preguntara qué tipo de problema pudo haber tenido ella con él.

¿Qué dijo Violeta Bergonzi sobre el problema que tuvo Mariana con su esposo?

Violeta Bergonzi contó que el negocio familiar que tiene con su esposo son hoteles y explicó que Mariana había tenido inconvenientes porque, según ella, en modo de canje no cumplió con unas acciones.

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Además, dejó claro que Mariana ni siquiera conocía realmente lo que estaba diciendo, pues estaba haciendo afirmaciones delicadas e incluso insinuando delitos que se había cometido.

Violeta Bergonzi lanzó contundente mensaje a Mariana Zapata tras inconveniente con su esposo
Violeta Bergonzi rompió el silencio del inconveniente entre Mariana Zapata y su esposo. (Foto: Canal RCN)

“No está conectando el cerebro con la lengua y está dañando la imagen de una familia completa con sus declaraciones”, dijo Violeta Bergonzi en la entrevista.

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