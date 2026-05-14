Impactantes videos muestran cómo se vivió el sismo en Colombia: así fue

En horas de la mañana de este jueves 14 de mayo, en varias zonas de Colombia se registró un temblor que generó preocupación en quienes sintieron la fuerte sacudida, pues inmediatamente, en varios lugares tuvieron que evacuar.

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Inmediatamente se sintió le temblor, los internautas empezaron a postear el susto en redes sociales y así fue como se conoció la noticia para los que no sintieron el sismo y fue justo el Servicio Arqueológico Colombiano quienes confirmaron lo sucedido.

Tras conocerse que este jueves empezó movidito, empezaron a conocerse varios clips de diferentes partes del país en donde se evidenció cómo se movían las cosas tanto dentro de los hogares, como las infraestructuras desde los exteriores.

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Por otro lado, los memes no faltaron, ya que este temblor tomó por sorpresa a varios ciudadanos que, hasta ahora, apenas estaban despertando y ni notaron que la tierra se sacudió.

¿De cuánto fue el sismo registrado este jueves 14 de mayo en Colombia?

De acuerdo con el reporte publicado en redes por el Servicio Arqueológico Colombiano, el boletín preliminar registrado a las 7:48 am de este jueves 14 de mayo, el temblor fue de una magnitud de 5.5 con profundidad de 90 km, epicentro en EL Litoral del San Juan, Docordó, Chocó.

Videos revelan cómo se vivió el temblor que sacudió a Colombia. (Foto/ Freepik)

Este fue un primer boletín, porque el segundo registró que la magnitud fue de 5.6 con profundidad de 112 km y al parecer, en definitiva, este fue el último comunicado que publicaron a los 10 minutos en el que se sintió el sismo.

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¿Cuáles son los videos que registraron el fuerte temblor en Colombia este 14 de mayo?

Sin duda, hubo un gran revuelo en redes sociales tras sentirse el temblor en algunas partes de Colombia, pues donde más se sintió fue ciudades como Cali, Medellín, Pereira, Manizales y entre otros.

Videos captaron el momento exacto del sismo en Colombia. (Foto/ Freepik)

En esos lugares, los ciudadanos lograron grabar el momento en el que tembló, generando asombro en las plataformas digitales porque quedó en evidencia lo fuertes que se movieron las infraestructuras y los interiores de los hogares.

Especialmente en ciudades como Cali y Pereira en donde se notó en los clips que el sismo se habría sentido más fuerte.