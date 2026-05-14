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Yo soy Betty, la fea vuelve a Chile: la icónica novela regresa a las pantallas, ¿dónde verla?

La exitosa telenovela colombiana regresa a la televisión chilena y continúa ampliando su impacto mundial.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
El fenómeno de Yo soy Betty, la fea sigue creciendo con nuevo estreno en Chile
El fenómeno de Yo soy Betty, la fea sigue creciendo con nuevo estreno en Chile (Foto Canal RCN)

La exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea continúa ampliando su impacto internacional y ahora regresará a las pantallas de Chile, consolidando una vez más el fenómeno global que ha construido desde su estreno original en 1999.

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El regreso de la reconocida historia ha generado expectativa entre los fanáticos de la telenovela en Chile, especialmente por el impacto que ha tenido la producción durante más de dos décadas en diferentes países del mundo.

Además del estreno, las actrices Lorna Cepeda y Natalia Ramírez visitarán Chile durante esta semana, en un encuentro que promete reunir a los seguidores de la producción colombiana.

Lorna Cepeda y Natalia Ramírez visitarán Chile durante el estreno de la novela
Lorna Cepeda y Natalia Ramírez visitarán Chile durante el estreno de la novela (Foto Canal RCN)

¿De qué trata Yo soy Betty, la fea?

La telenovela protagonizada por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, gira alrededor de Beatriz Pinzón Solano, una economista brillante y trabajadora que, pese a no cumplir con los estándares de belleza tradicionales, logra ingresar a Ecomoda, una importante empresa de moda.

Dentro de la compañía, Betty se convierte en la asistente de Armando Mendoza, presidente de la empresa, de quien termina enamorándose mientras enfrenta diferentes situaciones personales y laborales.

La producción también es recordada por personajes icónicos como “El Cuartel de las Feas”, grupo de trabajadoras de Ecomoda que acompañan a Betty durante la historia.

Desde su estreno original, la telenovela se convirtió en una de las producciones más exitosas de la televisión latinoamericana y logró conquistar audiencias en diferentes continentes.

En 2010, Yo soy Betty, la fea ingresó al Récord Guinness como la telenovela más exitosa en la historia de la televisión.

Asimismo, la producción ha sido doblada a más de 25 idiomas y cuenta con más de 20 adaptaciones realizadas en países de Europa, Asia y África.

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¿Dónde ver Yo soy Betty, la fea en Chile?

La reconocida telenovela colombiana podrá verse en Chile a través de Canal 13 desde este lunes 11 de mayo a las 16:30 horas.

Con este nuevo estreno internacional, la producción creada por Fernando Gaitán continúa demostrando el impacto global que mantiene más de 25 años después de su lanzamiento original.

Yo soy Betty, la fea llega nuevamente a Chile y emociona a sus fanáticos
Yo soy Betty, la fea llega nuevamente a Chile y emociona a sus fanáticos (Foto Guillermo LEGARIA / AFP)
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