La casa de los famosos Colombia: así quedó la placa parcial y se conoció al segundo semifinalista

La casa de los famosos Colombiavivió una nueva jornada de nominación en medio de su recta final, donde los participantes tuvieron que enfrentarse a una dinámica inesperada para definir la placa parcial de nominados de la semana.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro y Verónica Orozco protagonizaron inesperado enfrentamiento | VIDEO

¿Cómo fue la noche de nominación en La casa de los famosos Colombia?

En esta oportunidad, los famosos participaron en una actividad con el tradicional Plinko, mecanismo con el que cada participante al lanzar un moneda obtenía al azar la cantidad de puntos que debía repartir durante su paso por el confesionario.

Después de conocer el número de puntos asignados, cada uno tenía que distribuirlos entre tres compañeros de la casa.

Artículos relacionados Ángela Aguilar Ángela Aguilar desató críticas por foto de su perro en cuarto de Inti

La primera en pasar al confesionario fue La Beba, quien obtuvo tres puntos y decidió repartir uno para Mariana, uno para Tebi Bernal y otro para Juanda Caribe.

Posteriormente siguió Tebi Bernal, quien sacó siete puntos. El participante decidió darle cinco puntos a Juanda Caribe y uno a Mariana.

Luego fue el turno de Juanda Caribe, quien repartió un punto para Tebi, uno para Mariana y otro para Alejandro Estrada.

Mariana Zapata fue la siguiente en pasar y obtuvo siete puntos. La famosa repartió un punto para Juanda, tres para Alejandro y tres para Tebi Bernal.

Más adelante llegó el turno de Alejandro Estrada, quien sacó cinco puntos. El actor decidió darle dos puntos a Juanda Caribe, dos a Mariana y uno a Tebi.

¿Cómo quedó la placa parcial de nominados en La casa de los famosos Colombia?

Finalmente, Carla Giraldo y Marcelo Cezán les contaron a los famosos cómo quedó conformada la placa parcial de nominados tras la jornada de votaciones en esta semifinal que además tiene un componente extra.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alejandro Estrada recibió misión secreta del Jefe y puso en riesgo a toda La casa de los famosos Col

El primer nominado de la semana fue Juanda Caribe, quien acumuló nueve votos por parte de sus compañeros dentro de la casa.

El segundo participante en quedar nominado fue Tebi Bernal, al convertirse en el segundo famoso con más votos durante la noche. Por su parte, Mariana quedó nominada por decisión del público.

Con este resultado, Alejandro Estrada se convirtió en el segundo semifinalista de la temporada al no quedar en placa durante esta semana.

Y finalmente Valentino ya se encontraba en riesgo de eliminación luego de quedar nominado tras la reciente salida de Campanita.