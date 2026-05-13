Alexa Torrex explicó por qué irá a la cena con Tebi Bernal pese a la decepción; esto dijo

Alexa Torrex realizó recientemente una transmisión en vivo en la que habló sobre las declaraciones que hizo Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia durante la dinámica del detector de mentiras y habló sobre la cena.

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¿Por qué Alexa Torrex dudó de la cena en La casa de los famosos Colombia?

Todo ocurrió cuando al participante le preguntaron si tendría algo con Alexa fuera del reality y su respuesta fue negativa.

Por lo que Alexa se pronunció y habló sin filtros sobre cómo tomó las palabras del participante y confesó sentirse algo decepcionada tras escuchar su respuesta.

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Alexa explicó que, desde su perspectiva, lo que ella sintió fue real y sincero. Además, aseguró que actuó desde el corazón mientras compartió con Tebi dentro del programa.

Alexa Torrex reveló qué pasará con Tebi Bernal durante la cena de esta noche. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, también reconoció que actualmente tiene dudas sobre si lo que él le expresó dentro de la casa realmente coincidía con lo que ahora está mostrando ante las cámaras.

¿Alexa Torrex seguirá compartiendo con Tebi Bernal tras La casa de los famosos?

Durante el live, Alexa dejó claro que sí asistirá a la cena que ya estaba programada para el día de hoy en la gala de La casa de los famosos Colombia, pero lo hace por Alejandro, por los televidentes, por su trabajo, pero su presencia no tendría otra intención con Tebi más que amistad.

“Voy por ustedes, por mi trabajo, por Alejo y por la amistad que tengo con Tebi”, expresó Alexa.

Sin embargo, también reconoció que actualmente está esperando tener una conversación pendiente con él tras lo sucedido en el programa.

Alexa Torrex reveló qué pasará con Tebi Bernal durante la cena de esta noche. (Foto: Canal RCN)

Alexa también respondió a quienes le han dicho que “se quedó sin el pan y sin el queso” luego de su salida de La casa de los famosos Colombia.

Frente a esos comentarios, aseguró que la vida le habría quitado personas que no le convenían haciendo referencia a su expareja, Jhorman Toloza y afirmó que, si Tebi tampoco resulta conveniente para ella, seguirá adelante con sus proyectos personales y profesionales que tiene programados.