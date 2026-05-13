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Alexa Torrex lanzó fuerte indirecta luego de confesión de Tebi en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex reaccionó en redes tras las declaraciones de Tebi sobre el futuro de su relación en La casa de los famosos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Alexa Torrex lanzó fuerte indirecta luego de confesión de Tebi
Alexa Torrex lanzó fuerte indirecta luego de confesión de Tebi (Foto Canal RCN)

La relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal volvió a generar conversación en redes sociales luego de unas recientes declaraciones del influenciador dentro de La casa de los famosos Colombia.

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Todo ocurrió durante una dinámica del “detector de mentiras”, actividad en la que varios participantes tuvieron que responder preguntas relacionadas con la competencia y los vínculos que han construido dentro del reality.

Las respuestas de Tebi sobre Alexa llamaron la atención de los usuarios y rápidamente provocaron reacciones por parte de seguidores del programa y de la propia creadora de contenido.

La inesperada reacción de Alexa Torrex tras palabras de Tebi encendió las redes
La inesperada reacción de Alexa Torrex tras palabras de Tebi encendió las redes (Foto Canal RCN)

¿Qué dijo Tebi sobre Alexa y una relación?

Durante la dinámica, a Tebi Bernal le preguntaron si tendría una relación con Alexa Torrex fuera de la competencia.

Ante esto, el creador de contenido explicó que ese era un tema que había hablado en varias ocasiones con Alexa mientras compartían dentro de la casa.

Además, Tebi mencionó que entre ambos existen diferencias relacionadas con la edad y con algunos hábitos de vida.

El influenciador afirmó que sí existió atracción entre ellos; no obstante, señaló que actualmente no se atrevería a responder con un “sí” o un “no” definitivo sobre un futuro sentimental con Alexa.

En otra de las preguntas del detector de mentiras, Tebi también comentó que consideraba que la salida de Alexa del reality había sido positiva para ambos a nivel emocional, ya que sentía más tranquilidad dentro de la competencia.

Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde muchos usuarios debatieron sobre el futuro de la relación entre ambos creadores de contenido.

Alexa Torrex reaccionó sin filtros a lo que Tebi dijo de su futuro juntos
Alexa Torrex reaccionó sin filtros a lo que Tebi dijo de su futuro juntos (Foto Canal RCN)

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¿Qué respondió Alexa ante las declaraciones de Tebi?

Luego de que se viralizaran las respuestas de Tebi Bernal dentro de la casa, Alexa Torrex reaccionó por medio de sus redes sociales.

La creadora de contenido publicó un mensaje en X, anteriormente Twitter, que muchos seguidores interpretaron como una indirecta dirigida al participante.

En el mensaje, Alexa escribió que “el detector de mentiras me hizo la vida más fácil”, comentario que generó múltiples reacciones entre los seguidores del reality.

Además, la hermana de Alexa también intervino en redes sociales y comentó en un video relacionado con el tema que, según ella, Tebi habría utilizado a la influenciadora dentro de la competencia.

Las declaraciones aumentaron aún más la expectativa entre los seguidores del programa, especialmente porque este miércoles 13 de mayo Alexa volverá a ingresar temporalmente a La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido tendrá una cita romántica con Tebi dentro de la casa, reencuentro que ya ha generado expectativa entre los televidentes del reality.

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