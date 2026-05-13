Tebi mostró su desconfianza con Beba y Valentino Lázaro en La casa de los famosos; ¿estrategia o hipocresía?

Tebi se sinceró con Alejandro Estrada y le habló de la desconfianza que siente por Beba y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3.

Tebi se molestó por la cercanía de Beba y Valentino Lázaro con Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

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¿Por qué Tebi Está desconfiando de Beba y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3?

Luego de la actividad del ranking en la que los participantes debían calificar a sus compañeros del más al menos en diferentes aspectos, el paisa quedó pensativo y no pudo evitar manifestarle su preocupación al actor.

Según Tebi, es muy evidente la lambonería de Beba y Valentino, ya que pasaron de ser rivales directos de Alejandro y de criticarlo constantemente, a casi no mencionarlo de manera negativa y, en actividades como estas, incluso dejarlo de último para evitar conflictos.

Para él, este comportamiento resulta hipócrita y desleal, pues considera que no refleja lo que realmente son.

Estrada escuchó con atención y le respondió que también lo había notado, aunque aseguró que está claro en su juego y que no cree en la supuesta amistad ni en la empatía que ahora muestran sus compañeros.

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¿Por qué fue el conflicto entre Beba y Mariana Zapata en la actividad del ranking en La casa de los famosos Colombia 3?

En medio de la misma actividad, se avivó la rivalidad entre Beba y Mariana Zapata. Las dos participantes se enfrentaron por el tema del aseo y se lanzaron acusaciones sobre cuál de ellas era más desordenada.

Mariana no dudó en señalar a Beba como una “morronga” que ahora estaba mostrando su verdadera personalidad, mientras que la barranquillera replicó que no caería en su juego de herir para luego victimizarse.

El cruce de palabras dejó en evidencia que la relación entre ambas sigue deteriorándose y que cada dinámica dentro de la casa se convierte en un escenario para sacar a relucir viejas rencillas.

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La tensión fue evidente para los demás participantes, quienes prefirieron mantenerse al margen del enfrentamiento.

Lo cierto es que cada palabra y cada gesto dentro de la casa se analiza minuciosamente, y las rivalidades parecen intensificarse a medida que se acerca la gran final.

Esta noche, además, se vivirá la gala de nominación en la que se conocerá quiénes acompañarán a Valentino Lázaro en la placa parcial de nominados y quiénes asegurarán su cupo junto a Beba en la semifinal del programa.