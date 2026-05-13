La Toxi Costeña hizo fuertes señalamientos contra Beba y su juego en La casa de los famosos: "Es patética"

La Toxi Costeña lanzó fuertes comentarios en contra de Beba y calificó su participación en La casa de los famosos Colombia 3 como una “payasada”.

La Toxi Costeña asegura que Beba se pasa de ridícula en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué es el enfrentamiento entre Beba y La Toxi Costeña?

Alexa Torrex estuvo como invitada al programa ¡Qué tóxicos! donde habló de su experiencia en la casa más famosa del país.

En medio de la conversación salió el nombre de Beba. Torrex dijo que siempre supo que la barranquillera era una conveniente y que desde su reingreso en la resurrección se notaba que intentaba limpiar su nombre por todo lo que vio y vivió en la semana que estuvo por fuera del reality.

La Toxi Costeña no escatimó en insultos y aseguró que la participante le parecía patética, ridícula y payasa.

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Las declaraciones de la exparticipante causaron revuelo inmediato y generaron una ola de comentarios divididos.

Muchos internautas señalaron que La Toxi Costeña actúa por envidia, ya que Beba ha mostrado más talento en el canto y ha logrado mantenerse en la competencia con apoyo del público.

Otros, en cambio, celebraron que se desquitara de las palabras que Beba había lanzado contra ella cuando aún estaba de participante.

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¿Qué opinó Alexa Torrex sobre la estrategia de Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa también se refirió a la estrategia de la barranquillera dentro de la casa. Según su percepción, Beba estaría utilizando a Alejandro Estrada como aliado porque sabe que es uno de los concursantes con mayor respaldo del público en las últimas semanas.

La cucuteña afirmó que ahora, como televidente, ha notado detalles que la tienen molesta y que espera el momento de reencontrarse con Beba para reclamarle directamente.

Además, aseguró que Alejandro es consciente del juego de la deportista y que también mueve sus fichas con experiencia, pues ha demostrado ser un jugador calculador y estratégico.

La conversación se intensificó y muchos esperan que este enfrentamiento se traslade fuera del reality, generando nuevos capítulos en la rivalidad entre ambas.