Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Toxi Costeña hizo fuertes señalamientos contra Beba y su juego en La casa de los famosos: "Es patética"

La Toxi Costeña criticó con dureza a Beba y su juego en La casa de los famosos; sus declaraciones generaron debate.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Toxi Costeña llama payasa a Beba.
La Toxi Costeña llama payasa a Beba por su participación en La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

La Toxi Costeña lanzó fuertes comentarios en contra de Beba y calificó su participación en La casa de los famosos Colombia 3 como una “payasada”.

La Toxi Costeña asegura que Beba se pasa de ridícula.
La Toxi Costeña asegura que Beba se pasa de ridícula en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Por qué es el enfrentamiento entre Beba y La Toxi Costeña?

Alexa Torrex estuvo como invitada al programa ¡Qué tóxicos! donde habló de su experiencia en la casa más famosa del país.

En medio de la conversación salió el nombre de Beba. Torrex dijo que siempre supo que la barranquillera era una conveniente y que desde su reingreso en la resurrección se notaba que intentaba limpiar su nombre por todo lo que vio y vivió en la semana que estuvo por fuera del reality.

La Toxi Costeña no escatimó en insultos y aseguró que la participante le parecía patética, ridícula y payasa.

Artículos relacionados

Las declaraciones de la exparticipante causaron revuelo inmediato y generaron una ola de comentarios divididos.

Muchos internautas señalaron que La Toxi Costeña actúa por envidia, ya que Beba ha mostrado más talento en el canto y ha logrado mantenerse en la competencia con apoyo del público.

Otros, en cambio, celebraron que se desquitara de las palabras que Beba había lanzado contra ella cuando aún estaba de participante.

Artículos relacionados

¿Qué opinó Alexa Torrex sobre la estrategia de Beba en La casa de los famosos Colombia 3?

Alexa también se refirió a la estrategia de la barranquillera dentro de la casa. Según su percepción, Beba estaría utilizando a Alejandro Estrada como aliado porque sabe que es uno de los concursantes con mayor respaldo del público en las últimas semanas.

La cucuteña afirmó que ahora, como televidente, ha notado detalles que la tienen molesta y que espera el momento de reencontrarse con Beba para reclamarle directamente.

Además, aseguró que Alejandro es consciente del juego de la deportista y que también mueve sus fichas con experiencia, pues ha demostrado ser un jugador calculador y estratégico.

La conversación se intensificó y muchos esperan que este enfrentamiento se traslade fuera del reality, generando nuevos capítulos en la rivalidad entre ambas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano habló de Naim Darrechi. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano habló de Naim Darrechi, nuevo novio de La Blanquita: "Igual de explosivos"

Aida Victoria Merlano habló del noviazgo de Naim y La Blanquita, asegurando que su amistad le permite apoyarlo en sus decisiones.

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, enterneció las redes con emotivo video Yeison Jiménez

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, protagonizó tierno video en redes: así fue el emotivo momento

Thaliana, hija de Yeison Jiménez, enterneció las redes con un video junto al cantante cuando aún estaba con vida.

Hermana de Alexa Torrex reaccionó furiosa tras palabras de Tebi Bernal Influencers

Hermana de Alexa Torrex estalló contra Tebi Bernal tras negar un posible noviazgo a futuro

Hermana de Alexa Torrex estalló contra Tebi Bernal tras revelar que no tendría una relación con la exparticipante del reality.

Lo más superlike

Alexa Torrex lanzó fuerte indirecta luego de confesión de Tebi La casa de los famosos

Alexa Torrex lanzó fuerte indirecta luego de confesión de Tebi en La casa de los famosos Colombia

Alexa Torrex reaccionó en redes tras las declaraciones de Tebi sobre el futuro de su relación en La casa de los famosos.

Redes reaccionan al tierno video de Aiuni cantando “Latina Foreva” Karol G

Hija de famosos cantantes se viraliza en redes tras cantar tema de Karol G

Conoce dónde y cuándo ver la transmisión. Premios Nuestra Tierra

¿Dónde seguir EN VIVO la gala completa y sin interrupciones de los Premios Nuestra Tierra 2026? Te contamos

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal Salud

Beneficios de tener una buena alimentación, según Alejandra Salguero, exnovia de Tebi Bernal

Luto en la familia de Ángela Aguilla: falleció importante integrante, ¿quién fue? Ángela Aguilar

Luto en la familia de Ángela Aguilar: falleció importante integrante, ¿quién fue?