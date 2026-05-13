La Blanquita confirmó su noviazgo con Naim Darrechi en medio de polémica con Deiby Ruiz; así fue la propuesta

La Blanquita confirmó su noviazgo con Naim Darrechi en medio de la polémica con su expareja Deiby Ruiz.

La Blanquita comenzó un nuevo noviazgo tras su ruptura con Deiby Ruiz. (Foto: Freepik)

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro y Verónica Orozco protagonizaron inesperado enfrentamiento | VIDEO

¿Cómo fue la pedida de noviazgo de Naim Darrechi a La Blanquita?

Katy Cardona, conocida como La Blanquita, conoció al influenciador en medio de un programa de convivencia.

En medio de las actividades los dos se fueron acercando hasta que se involucraron sentimentalmente.

Tras salir de la competencia, muchos aseguraban que se trataba de un romance de reality y que lo estaba haciendo para darle celos a Ruiz.

Contra todo pronóstico, ambos salieron muy unidos y recientemente, se viralizó un clip en el que Naim le pide a La Blanquita que sea su novia formalmente de rodillas y con muchos testigos presentes.

El momento emocionó mucho a la caleña que no dudó en decir que sí, dándole inicio a una nueva etapa en su vida amorosa.

Artículos relacionados Ángela Aguilar Ángela Aguilar desató críticas por foto de su perro en cuarto de Inti

¿Cómo reaccionaron los seguidores al noviazgo entre La Blanquita y Naim Darrechi?

Este junte ha generado reacciones divididas entre los internautas. Algunos aseguran que Deiby se salvó de una mala mujer que demostró frente a las cámaras la clase de persona que es, mientras otros dicen que ella está en la libertad de rehacer su vida y que desde que se separó de Ruiz su vida ha mejorado.

Por su parte, Deiby manifestó que jamás regresaría con ella y que la trata únicamente por su hijo.

Según lo que se especula en redes, el influenciador estaría pasando por un fuerte despecho por las imágenes que han circulado de Katy, aunque intente negarlo y mostrarse fuerte.

La polémica, sin embargo, sigue creciendo. La comunidad digital ahora está pendiente de cómo reaccionará Deiby Ruiz ante la nueva relación de su expareja y si esto traerá más enfrentamientos públicos entre ambos.

Katy no ha regresado aún a Colombia y se espera que lo haga por todo lo alto, ya que quedó de tercera en el programa en el que estaba participando, superando a sus compatriotas La Jesuu y Aida Victoria Merlano, quienes también hicieron parte del formato.

Este logro ha aumentado la expectativa sobre su regreso, pues muchos seguidores esperan verla nuevamente en el país y conocer cómo continuará su carrera en el entretenimiento nacional.