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Falleció reconocido basquetbolista tras luchar contra uno de los cánceres más agresivos

El exjugador de la NBA falleció a los 49 años luego de varios meses enfrentando un agresivo cáncer cerebral.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Conmoción en la NBA por la muerte de reconocido exjugador a los 49 años
Conmoción en la NBA por la muerte de reconocido exjugador a los 49 años (Foto freepik)

El mundo del baloncesto se encuentra de luto tras conocerse la muerte de un reconocido exjugador de la NBA, quien falleció a los 49 años luego de enfrentar una compleja enfermedad.

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La noticia fue confirmada por su familia a través de redes sociales el pasado 12 de mayo, donde compartieron un mensaje en el que hablaron sobre los últimos meses de vida del deportista.

El fallecimiento del exbasquetbolista generó reacciones entre seguidores de la NBA, colegas y usuarios en redes sociales, quienes recordaron su trayectoria deportiva.

¿Quién es el reconocido basquetbolista que falleció?

Se trata de Jason Collins, exjugador profesional de baloncesto reconocido por haber hecho historia en la NBA al convertirse en el primer jugador activo de la liga en declararse abiertamente gay.

El exdeportista reveló públicamente aspectos de su vida personal en 2013, hecho que fue considerado un momento significativo dentro del deporte profesional estadounidense.

Tras conocerse la noticia de su muerte, familiares y personas cercanas destacaron que Jason Collins fue una persona que logró inspirar a muchas personas y que dejó una huella importante en quienes lo conocieron.

En el comunicado compartido por su familia, también resaltaron el apoyo y las muestras de cariño que recibieron durante los últimos meses mientras el exjugador enfrentaba la enfermedad.

Murió Jason Collins, histórico exjugador de la NBA, tras luchar contra agresivo cáncer
Murió Jason Collins, histórico exjugador de la NBA, tras luchar contra agresivo cáncer (Foto Freepik)

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¿Qué tipo de cáncer padecía Jason Collins?

Jason Collins había revelado en septiembre de 2025 que había sido diagnosticado con un tumor cerebral y que se encontraba recibiendo tratamiento médico.

Meses después, el exjugador compartió más detalles sobre su estado de salud y explicó que padecía un glioblastoma en etapa 4, uno de los tipos de cáncer cerebral más agresivos y difíciles de tratar.

Durante ese tiempo, Collins habló públicamente sobre el proceso que estaba viviendo y sobre cómo afrontaba la enfermedad junto a su familia y su equipo médico.

En el mensaje publicado tras su fallecimiento, sus familiares señalaron que el exdeportista enfrentó la enfermedad con valentía durante varios meses.

Asimismo, agradecieron las oraciones, mensajes de apoyo y el acompañamiento recibido durante el tratamiento, además de reconocer la labor del personal médico que estuvo a cargo de Jason Collins durante su lucha contra el cáncer.

La familia también expresó que el exjugador será recordado profundamente por sus seres queridos y por todas las personas que siguieron su historia dentro y fuera del deporte.

El exjugador Jason Collins murió tras luchar contra un agresivo cáncer cerebral
El exjugador Jason Collins murió tras luchar contra un agresivo cáncer cerebral (Foto freepik)
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