En las últimas horas, el mundo de la televisión se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido periodista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas y seguidores del comentarista al demostrar que a pesar de la complicada enfermedad que enfrentó tras confirmarse su desafortunado fallecimiento.

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¿Quién fue el reconocido periodista que falleció en las últimas horas?

El nombre del comentarista Melvin TV se ha convertido en tendencia por su gran habilidad en el campo de la televisión, en especial, por todo lo que demostró a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Quién fue el reconocido comentarista que falleció? | Foto: Freepik

La noticia en la que se confirmó el desafortunado fallecimiento del reconocido comentarista Melvin TV fue a través de varios medios de comunicación internacionales como ‘Listín Diario’ y ‘Diario Libre’, cuyo medio reveló la desafortunada noticia a través del siguiente comunicado:

“El creador de contenido y comentarista de temas de farándula Melvin Alexander Vicente Ventura, conocido popularmente como "Melvin TV", dice el comunicado oficial del medio ‘Diario Libre’.

Por el momento, la noticia ha generado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes admiraron la amplia trayectoria profesional del periodista a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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¿Cuál fue la causa por la que falleció el reconocido comentarista?

En medio del desafortunado hecho en el que se confirmó el fallecimiento de Melvin TV, el medio de comunicación ‘Diario Libre’, reveló que el comentarista atravesó graves complicaciones de salud tras ser diagnosticado de cáncer, pues expresaron lo siguiente:

Esta fue la causa por la que falleció Melvin TV. | Foto: Freepik