Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido comentarista a causa de cáncer: ¿quién fue?

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de un reconocido comentarista tras larga batalla contra el cáncer.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido comentarista a causa de cáncer: ¿quién fue?
Así se confirmó el doloroso fallecimiento de Melvin TV. | Foto: Freepik

En las últimas horas, el mundo de la televisión se ha vestido de luto tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de un reconocido periodista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un profundo vacío por parte de los internautas y seguidores del comentarista al demostrar que a pesar de la complicada enfermedad que enfrentó tras confirmarse su desafortunado fallecimiento.

Artículos relacionados

¿Quién fue el reconocido periodista que falleció en las últimas horas?

El nombre del comentarista Melvin TV se ha convertido en tendencia por su gran habilidad en el campo de la televisión, en especial, por todo lo que demostró a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido comentarista a causa de cáncer: ¿quién fue?
¿Quién fue el reconocido comentarista que falleció? | Foto: Freepik

La noticia en la que se confirmó el desafortunado fallecimiento del reconocido comentarista Melvin TV fue a través de varios medios de comunicación internacionales como ‘Listín Diario’ y ‘Diario Libre’, cuyo medio reveló la desafortunada noticia a través del siguiente comunicado:

“El creador de contenido y comentarista de temas de farándula Melvin Alexander Vicente Ventura, conocido popularmente como "Melvin TV", dice el comunicado oficial del medio ‘Diario Libre’.

Por el momento, la noticia ha generado un profundo vacío por parte de los internautas, quienes admiraron la amplia trayectoria profesional del periodista a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa por la que falleció el reconocido comentarista?

En medio del desafortunado hecho en el que se confirmó el fallecimiento de Melvin TV, el medio de comunicación ‘Diario Libre’, reveló que el comentarista atravesó graves complicaciones de salud tras ser diagnosticado de cáncer, pues expresaron lo siguiente:

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocido comentarista a causa de cáncer: ¿quién fue?
Esta fue la causa por la que falleció Melvin TV. | Foto: Freepik

“Alexander Vicente Ventura, conocido popularmente como "Melvin TV", falleció luego de enfrentar durante varios meses un delicado cuadro de salud provocado por un cáncer de colon. El comunicador, quien formó parte de espacios dedicados al entretenimiento como "Los Dueños del Circo", había hecho pública su situación médica a finales del pasado año, cuando solicitó ayuda económica para poder costear tratamientos especializados y procedimientos médicos derivados de la enfermedad”, dice el comunicado oficial del medio de comunicación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Muere reconocido jugador de la NBA a los 29 años: esto se sabe de su fallecimiento Viral

Muere reconocido jugador de la NBA a los 29 años: esto se sabe de su fallecimiento

La muerte del basquetbolista causó conmoción entre seguidores de la NBA y el deporte.

Así fue el conmovedor adiós de los perros de Germán Vargas Lleras Viral

Perritos de Germán Vargas Lleras conmocionaron tras darle su último adiós

En redes se viralizó el video de Henry y Toño, las mascotas de Germán Vargas Lleras quienes llegaron a darle su último adiós.

Falleció reconocida actriz en medio de un crítico hecho en una grabación: video muestra el incidente Talento internacional

Falleció reconocida actriz en medio de un crítico hecho en una grabación: video muestra el incidente

Se confirmó el desafortunado fallecimiento de una reconocida actriz tras ser embestida por una moto en pleno rodaje.

Lo más superlike

Sheila Gándara reapareció en sus redes con sorpresivo anuncio: ¿qué confesó? La casa de los famosos

Sheila Gándara reapareció en sus redes con sorpresivo anuncio: ¿qué confesó?

Sheila Gándara compartió un video en sus redes junto a sorprendente anuncio que divide opiniones tras su distancia con Juanda Caribe.

Carla Giraldo dejó dudas sobre relación de Mariana Zapata con futbolista La casa de los famosos

Carla Giraldo envió señales sobre el futbolista con el que habría salido Mariana Zapata: ¿lo confirmó?

Maluma confirmó que será un niño su segundo bebé durante entrevista en Mañana Express Maluma

Maluma confirmó el género de su segundo bebé que espera con Susana Gómez: ¿es niño o niña?

Luto en la familia de Ángela Aguilla: falleció importante integrante, ¿quién fue? Ángela Aguilar

Luto en la familia de Ángela Aguilar: falleció importante integrante, ¿quién fue?

Yaya Muñoz reveló los beneficios de tomar kéfir para tener un mejor estilo de vida: ¿para qué sirve? Yaya Muñoz

Yaya Muñoz reveló los beneficios de tomar kéfir para tener un mejor estilo de vida: ¿para qué sirve?