Koral Costa confesó la razón por la que terminó con Omar Murillo; ¿volvería con él?

Koral Costa volvió a ser tema de conversación en redes sociales luego de compartir detalles sobre su relación con Omar Murillo durante una entrevista en al que confesó que, en un futuro, volvería con él.

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¿Por qué Koral Costa y Omar Murillo terminaron su relación?

En el programa ¡Qué Tóxicos Show!, Koral Costa confirmó que ya no mantiene una relación sentimental con Omar Murillo. Según dijo, esto ocurre porque ambos continúan al frente de proyectos y negocios que construyeron juntos durante varios años.

La creadora de contenido señaló que una de las razones principales de la separación fue el viaje de Murillo a España. De acuerdo con sus declaraciones, el actor decidió trasladarse por cuatro años para estudiar. Aún así, afirmó que siguen teniendo comunicación constante.

Koral explicó que la distancia le generó dudas sobre el futuro de la relación y prefirió tomar distancia antes de continuar con una relación a larga distancia. En la entrevista afirmó que sintió miedo de que la situación cambiara mientras él estuviera fuera del país.

Koral Costa recuerda su relación con Omar Murillo / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué dijo Koral Costa sobre Omar Murillo?

En medio de la entrevista, Costa dejó claro que todavía siente cariño por Omar Murillo. Incluso aseguró que ambos saben el afecto que aún existe entre ellos pese a que actualmente no estén juntos como pareja.

"Yo lo amo. Todo el mundo sabe que yo a él lo amo. Él lo sabe y yo sé que él me ama", dijo.

Koral Costa destacó su cariño por Omar Murillo / (Foto del Canal RCN)

La también empresaria explicó que mantienen contacto frecuente debido a los compromisos laborales que comparten. Sin embargo, aclaró que la relación en este momento está basada únicamente en la amistad y la sociedad empresarial.

Sus palabras llamaron la atención porque reconoció que Omar Murillo sigue siendo una persona importante en su vida. Esto hizo que algunos internautas reaccionaran en redes sociales y comentaran la posibilidad de una futura reconciliación.

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¿Koral Costa volvería con Omar Murillo?

Uno de los momentos que más comentarios generó fue cuando le preguntaron directamente si volvería con Omar Murillo. Ante esto, Koral respondió que sí consideraría retomar la relación más adelante.

No obstante, también dejó claro que actualmente no está buscando regresar con él y que prefiere mantenerse sola mientras atraviesa esta nueva etapa personal.

Las declaraciones de Koral Costa generaron conversación entre los seguidores de la pareja, quienes desde hace meses han seguido atentos los cambios en su relación. Por ahora, ambos continúan enfocados en sus proyectos personales y profesionales.