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Yailin causó reacciones tras pregunta sobre colaborar con Karol G: esto respondió

Yailin la más viral no pudo ocultar su más honesta reacción cuando le preguntaron sobre una colaboración con Karol G.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yailin La Más Viral desató reacciones tras mencionar a Karol G
Yailin La Más Viral reaccionó a pregunta sobre colaborar con Karol G. (AFP / Ivan Apfel - AFP / Patrick T. Fallon)

Ya han pasado varios años tras los escándalos protagonizados por Karol G y Anuel AA luego de su ruptura, pues todo fue tan polémico desde que apareció Yailin, quien al parecer le habría lanzado algunas pullas a Carolina cuando se formalizó su noviazgo con el cantante.

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La artista colombiana nunca le respondió a la dominicana, pero sí exteriorizó a través de su música cómo se sintió tras terminar con Emmanuel, de hecho, colaboró con Shakira en un tema llamado TQG, en el que le lanza indirectas a Anuel y su novia en ese entonces.

Así duraron algunos meses las pullitas y la polémica a través de redes hasta que el artista y Yailin formalizaron más su relación y Karol G hacía su vida por su lado, pues ahí al parecer se hizo más cercana a Feid.

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Luego de cuatro años, Yailin reacciona cuando le preguntan por Karol G y esto causa varias reacciones en redes sociales.

¿Qué dijo Yailin cuando le preguntaron si colaboraría con Karol G?

A través de redes sociales se conoció la reacción de Yailin, la más viral cuando le preguntan por Karol G.

Yailin La Más Viral reaccionó a pregunta sobre colaborar con Karol G
Yailin La Más Viral generó revuelo al hablar de Karol G. (AFP/ ANGELA WEISS)

Precisamente, le piden su respuesta sobre si colaboraría en alguna canción con la cantante colombiana y ella lo que hace es sonreír, mientras quienes están a su alrededor le cantan TQG.

Ahí, la dominicana solo cerró los ojos e hizo caso omiso a la preguntan, pero le siguen insistiendo para obtener su confesión, revelando por qué sí lo haría o no.

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Como era de esperarse, Yailin no dio respuesta alguna y pidió que no le preguntaran esas cosas, además evadió el tema diciendo que no estaban hablando de eso.

¿Cómo terminó la relación de Yailin y Anuel AA?

Tras tanta polémica por la relación entre Anuel AA y Yailin y luego de mucha pulla, los artistas finalmente no quedaron juntos, pues se casaron por lo civil, tuvieron a su hija, pero eso no funcionó.

Yailin La Más Viral generó revuelo al hablar de Karol G
Yailin La Más Viral desató reacciones tras mencionar a Karol G. (AFP/ Theo Wargo)

De hecho, hubo una controversia porque según la dominicana, su ex no respondía por la niña y ni siquiera le daba para los pañales, según lo que ella decía en redes sociales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación entre ellos habría mejorado por Cattleya, dejando a un lado las polémicas entre los dos.

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