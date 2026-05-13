Yailin causó reacciones tras pregunta sobre colaborar con Karol G: esto respondió

Ya han pasado varios años tras los escándalos protagonizados por Karol G y Anuel AA luego de su ruptura, pues todo fue tan polémico desde que apareció Yailin, quien al parecer le habría lanzado algunas pullas a Carolina cuando se formalizó su noviazgo con el cantante.

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La artista colombiana nunca le respondió a la dominicana, pero sí exteriorizó a través de su música cómo se sintió tras terminar con Emmanuel, de hecho, colaboró con Shakira en un tema llamado TQG, en el que le lanza indirectas a Anuel y su novia en ese entonces.

Así duraron algunos meses las pullitas y la polémica a través de redes hasta que el artista y Yailin formalizaron más su relación y Karol G hacía su vida por su lado, pues ahí al parecer se hizo más cercana a Feid.

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Luego de cuatro años, Yailin reacciona cuando le preguntan por Karol G y esto causa varias reacciones en redes sociales.

¿Qué dijo Yailin cuando le preguntaron si colaboraría con Karol G?

A través de redes sociales se conoció la reacción de Yailin, la más viral cuando le preguntan por Karol G.

Yailin La Más Viral generó revuelo al hablar de Karol G. (AFP/ ANGELA WEISS)

Precisamente, le piden su respuesta sobre si colaboraría en alguna canción con la cantante colombiana y ella lo que hace es sonreír, mientras quienes están a su alrededor le cantan TQG.

Ahí, la dominicana solo cerró los ojos e hizo caso omiso a la preguntan, pero le siguen insistiendo para obtener su confesión, revelando por qué sí lo haría o no.

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Como era de esperarse, Yailin no dio respuesta alguna y pidió que no le preguntaran esas cosas, además evadió el tema diciendo que no estaban hablando de eso.

¿Cómo terminó la relación de Yailin y Anuel AA?

Tras tanta polémica por la relación entre Anuel AA y Yailin y luego de mucha pulla, los artistas finalmente no quedaron juntos, pues se casaron por lo civil, tuvieron a su hija, pero eso no funcionó.

Yailin La Más Viral desató reacciones tras mencionar a Karol G. (AFP/ Theo Wargo)

De hecho, hubo una controversia porque según la dominicana, su ex no respondía por la niña y ni siquiera le daba para los pañales, según lo que ella decía en redes sociales.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación entre ellos habría mejorado por Cattleya, dejando a un lado las polémicas entre los dos.