Esta noche Colombia conocerá al primer eliminado de MasterChef Celebrity; sin embargo, nos hemos precipitado y le hemos preguntado a la inteligencia artificial quién considera que podrá salir de la cocina más famosa del país.

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¿Qué participantes están en riesgo de eliminación en MasterChef Celebrity Colombia?

La primera prueba de eliminación reunirá a ocho celebridades que deberán demostrar su talento para conservar su lugar en la competencia.

Los participantes que llegan con delantal negro son Lina Tejeiro, Tuto Patiño, Milena López, Hugo Gómez, Tavo Bernate, Marta Restrepo, Luciano D'Alessandro y Víctor Tarazona.

Ocho celebridades están en riesgo de salir de la cocina más famosa de Colombia. (Fotos: Canal RCN)

Todos ellos tendrán que enfrentarse a una exigente prueba de fuego en la que los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso evaluarán aspectos como la técnica, el sabor, la creatividad y la presentación de los platos.

En esta etapa, cualquier error puede marcar la diferencia entre continuar en el reality o convertirse en el primer eliminado de la temporada.

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¿Quién sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia, según la IA?

De acuerdo con el análisis que ha hecho la inteligencia artificial de los últimos capítulos presentados, considera que el actor Víctor Tarazona es uno de los participantes con mayor riesgo de abandonar la competencia.

Según la IA, el actor Víctor Tarazona sería el primer eliminado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

Según su pronóstico, Tarazona ha tenido dificultades para destacar frente a varios de sus compañeros y no ha logrado mostrar la misma seguridad en la cocina que otros concursantes.

Mientras celebridades como Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro o Tavo Bernate han evidenciado momentos de recuperación o fortalezas en determinados retos, el presentador todavía busca consolidar una propuesta culinaria más sólida.

Por ello, la IA lo ubica como el principal candidato a despedirse del programa.

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¿Quiénes han sido los primeros eliminados de cada temporada de MasterChef Celebrity Colombia?

Desde que MasterChef Celebrity Colombia llegó a la televisión en 2018, cada temporada ha tenido un primer eliminado que marcó el inicio de la competencia.

La lista la integran Ana Victoria Beltrán (2018), Checo Acosta (2019-2020), Francy (2021), Natalia Ramírez (2022), Crisanto Vargas, Vargasvil (2023) y Camilo Sáenz (2024).

En la edición especial de 2025, la primera en abandonar el reality fue Yesenia Valencia, aunque su salida se dio de manera voluntaria antes de la primera eliminación oficial.