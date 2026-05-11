Karol G da señales confusas sobre su relación con Feid: ¿qué hizo?

En septiembre de 2025, nacieron los rumores sobre la ruptura de Karol G y Feid, pues precisamente estos surgieron debido a que ninguno de los artistas volvió a interactuar públicamente ni en redes sociales con el otro.

De hecho, hace pocas semanas, tras confirmarse que efectivamente no siguen juntos, surgieron versiones de que supuestamente ellos habrían terminado justo después del cumpleaños de Feid en agosto del año pasado.

Esta teoría podría ser cierta, revisando que, sus últimas interacciones en redes fueron a mediados de ese mismo mes, sin embargo, la verdad solo la saben ellos.

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Por su parte, aunque ya es más que un hecho que no siguen juntos por lo que ha dicho Karol G, la cantante dejó ver que aun usa la ropa que era de su exnovio.

¿Cuál es el video que probaría que Karol G sigue usando la ropa de Feid?

A través de redes sociales, durante los últimos días ha circulado un video de Karol G al cual le tomaron captura para verificar que la camisa que usa, es la misma de Feid.

Karol G genera incertidumbre sobre su romance con Feid. (AFP/ Mike Coppola)

Evidentemente así es, pues se trata de una prenda blanca con un estampado de una virgen que era de Salomón, pero cuando pasó a ser de Carolina, le cortó las mangas y es la misma que usa en uno de sus más recientes videos de TikTok en el cual se muestra haciendo ejercicio.

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Como era de esperarse, esto generó revuelo en redes, el cual, para muchos sería una señal de que seguiría con Feid, pero otros normalizan que se use prendas de los ex.

¿Feid confirmó que Karol G lo dejó?

Por su lado, Feid, al igual que Karol G, sigue con su vida y dando sus conciertos y precisamente en uno de ellos, habría mencionado que Carolina lo dejó.

Karol G desata rumores sobre Feid con inesperado gesto. (AFP/ Alexander TamargoV - AFP/ Ezequiel BECERRA)

Pues en su show en Bogotá, Salomón estaba cantando con Maisak y en un momento de su presentación, el artista venezolano le nombró “al amor de su vida” y con una risa sarcástica susurró “me dejó”.

Pudo haber sido un pensamiento intrusivo y no contó que ese momento iba a quedar tal cual registrado en video, mismo que se viralizó y confirmaría que Carolina fue quien terminó la relación.