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Karol G reaccionó a publicación en la que aparece Feid: esto dijo

Karol G causó revuelo en redes a reaccionar a publicación en a que sale Feid, pues la compartió en sus historias de Instagram.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Karol G reacciona a publicación en la que aparece Feid
La reacción de Karol G a publicación con Feid. (AFP/ Amy Sussman - AFP /David Becker)

El pasado sábado 25 de abril, el cantante de música urbana Ryan Castro hizo su primer Atanasio Girardot en Medellín y por supuesto, es histórico que por primera vez haya llenado un escenario tan importante en el país.

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Durante su presentación, el cantante del Ghetto llevó a muchos invitados, entre ellos está Feid, Kapo, J Balvin, Aria Vega, Andy Rivera, Maluma, Sean Paul y muchos más, pues fueron 18 en total.

De hecho, se esperó que estuviera Karol G, pero justo la cantante estaba despidiendo a su tía, quien había fallecido, al parecer, el pasado miércoles 22 de abril.

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Sin embargo, la bichota generó sorpresa al reaccionar a una publicación de Ryan Castro en el que sale Feid.

¿Cuál es la publicación que sale Feid en la que Karol G reaccionó?

Tras su sorprendente concierto que duró más de cinco horas en Medellín, Ryan Castro publicó a través de su cuenta oficia de Instagram, un post con 20 fotos de los momentos más icónicos durante su presentación.

La reacción de Karol G a publicación con Feid
Karol G responde a contenido donde aparece Feid. (AFP/ Luis Robayo)

De hecho, en unas de las imágenes está Feid a su lado y esa misma publicación, fue la que compartió Karol G en sus historias, por su puesto dedicándole un mensaje a su gran amigo, a quien e incluso invitó a Coachella.

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El mensaje de Carolina para su colega fue muy contundente al expresar que se siente orgullosa de él al “romperla” en su casa, pero a la bichota no le importó compartir el post en donde también sale su ex, sino que le dio prioridad al mensaje que le quería dar a su amigo.

¿Feid y Karol G terminaron bien su relación?

El 19 de enero, el medio internacional TMZ publicó un artículo en el que se confirmó que Karol G y Feid terminaron su relación y que, según fuentes cercanas a los artistas, ambos habrían quedado en buenos términos.

Karol G responde a contenido donde aparece Feid
Karol G reacciona a publicación en la que aparece Feid. (AFP/ Ethan Miller)

Sin embargo, días después en los Premios Grammy, estuvieron a pocos metros y ninguno se determinó, hasta se habría sentido la incomodidad de Salomón al estar en el mismo lugar que su ex.

Por otro lado, durante los primeros días de abril, Karol G fue criticada al confesar que ella salió de su relación con el cantante y que se sentía orgullosa, pero nunca dio las razones.

En este sentido, se desconocen detalles de por qué y cómo terminaron y si quedaron en buenos términos.

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