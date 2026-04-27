Karol G reaccionó a publicación en la que aparece Feid: esto dijo

El pasado sábado 25 de abril, el cantante de música urbana Ryan Castro hizo su primer Atanasio Girardot en Medellín y por supuesto, es histórico que por primera vez haya llenado un escenario tan importante en el país.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo causa revuelo al compartir controversial foto con otro hombre

Durante su presentación, el cantante del Ghetto llevó a muchos invitados, entre ellos está Feid, Kapo, J Balvin, Aria Vega, Andy Rivera, Maluma, Sean Paul y muchos más, pues fueron 18 en total.

De hecho, se esperó que estuviera Karol G, pero justo la cantante estaba despidiendo a su tía, quien había fallecido, al parecer, el pasado miércoles 22 de abril.

Sin embargo, la bichota generó sorpresa al reaccionar a una publicación de Ryan Castro en el que sale Feid.

¿Cuál es la publicación que sale Feid en la que Karol G reaccionó?

Tras su sorprendente concierto que duró más de cinco horas en Medellín, Ryan Castro publicó a través de su cuenta oficia de Instagram, un post con 20 fotos de los momentos más icónicos durante su presentación.

Karol G responde a contenido donde aparece Feid. (AFP/ Luis Robayo)

De hecho, en unas de las imágenes está Feid a su lado y esa misma publicación, fue la que compartió Karol G en sus historias, por su puesto dedicándole un mensaje a su gran amigo, a quien e incluso invitó a Coachella.

Artículos relacionados Karol G Hermana de Karol G revela un video de su tía fallecida en el concierto de la artista

El mensaje de Carolina para su colega fue muy contundente al expresar que se siente orgullosa de él al “romperla” en su casa, pero a la bichota no le importó compartir el post en donde también sale su ex, sino que le dio prioridad al mensaje que le quería dar a su amigo.

¿Feid y Karol G terminaron bien su relación?

El 19 de enero, el medio internacional TMZ publicó un artículo en el que se confirmó que Karol G y Feid terminaron su relación y que, según fuentes cercanas a los artistas, ambos habrían quedado en buenos términos.

Karol G reacciona a publicación en la que aparece Feid. (AFP/ Ethan Miller)

Sin embargo, días después en los Premios Grammy, estuvieron a pocos metros y ninguno se determinó, hasta se habría sentido la incomodidad de Salomón al estar en el mismo lugar que su ex.

Por otro lado, durante los primeros días de abril, Karol G fue criticada al confesar que ella salió de su relación con el cantante y que se sentía orgullosa, pero nunca dio las razones.

En este sentido, se desconocen detalles de por qué y cómo terminaron y si quedaron en buenos términos.