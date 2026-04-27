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Sara Uribe conmovió al mostrar a su hijo llorando tras perder un partido; este fue su mensaje

Sara Uribe hizo una fuerte reflexión al mostrar en un video a su hijo llorando tras perder un partido de fútbol.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sara Uribe compartió momento con su hijo tras perder un partido de fútbol
Hijo de Sara Uribe lloró tras una derrota y ella reaccionó con un reflexivo mensaje. (Foto: Canal RCN)

Sara Uribe compartió un emotivo momento que vivió recientemente con su hijo Jacobo, luego de que el niño perdiera un partido de fútbol. El video que compartió la exparticipante de La casa de los famosos Colombia en sus redes sociales dejó ver a su pequeño hijo llorando muy triste.

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¿Qué dijo Sara Uribe tras ver a su hijo llorar luego de que perdiera el partido?

En las imágenes se observa a la presentadora mientras acompaña a su hijo durante el partido, siguiendo el juego con atención y emoción. Sin embargo, al finalizar el encuentro, el pequeño aparece visiblemente afectado por el resultado, lo que llevó a Sara a intervenir con un mensaje dirigido a él.

A través del video, Sara Uribe expresó una reflexión sobre lo que significa este tipo de momentos en la vida de los niños. Según explicó, aunque como madre desea que su hijo gane, también reconoce que no siempre será así.

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“Como mamá uno siempre quiere que ganen, pero también sabe que no siempre va a ser así y ahí es donde está lo importante en enseñarles a no rendirse cuando algo duele”, manifestó Sara.

Sara Uribe compartió momento con su hijo tras perder un partido de fútbol
Hijo de Sara Uribe lloró tras una derrota y ella reaccionó con un reflexivo mensaje. (Foto: Canal RCN)

También agregó: “Perder también forma, también construye. Yo no le enseño solo a ganar partidos, a ganar en la vida, a entender que un mal momento no define quién eres”.

¿Qué enseñanza compartió Sara Uribe sobre la derrota de su hijo?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia también habló sobre cómo maneja estos momentos con su hijo, señalando que no siempre se trata de decir que todo está bien, sino de ayudarle a comprender lo que está sintiendo.

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“A veces llega feliz porque anotó un gol y otras veces llega serio, y ahí es donde uno entra no para decirle que todo está bien, sino para ayudarle a entenderlo”, expresó.

Sara Uribe compartió momento con su hijo tras perder un partido de fútbol
Hijo de Sara Uribe lloró tras una derrota y ella reaccionó con un reflexivo mensaje. (Foto: Canal RCN)

En el video Sara Uribe también habló sobre la importancia de no rendirse jamás ante las adversidades: “no importa si no ganaste, mañana intentas de nuevo”.

Tras el video de Sara Uribe los comentarios no se hicieron esperar y muchos usuarios opinaron sobre el parecido que tiene Jacobo con su papá, el futbolista Fredy Guarín.

 

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