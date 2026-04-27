Karina García reacciona sin filtro a la eliminación de Aura Cristina: “maravilloso”

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, reaccionó a la reciente eliminación de Aura Cristina Geithner de la competencia.

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Karina compartió su reacción a través de sus redes sociales mientras seguía la gala en compañía de lo que parecían ser sus hijos, dejando ver el ambiente que se vivía en su casa durante el anuncio.

Karina García celebra la salida de Aura Cristina de La casa de los famosos (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Karina García ante la eliminación de Aura Cristina de La casa de los famosos Colombia?

En el video publicado por la paisa en sus historias de Instagram, se escucha a su hija Isabella expresar en repetidas ocasiones su deseo de que Valentino fuera quien continuara en competencia, insistiendo en que él debía quedarse.

Ante los nervios del momento, Karina intentó tranquilizarla asegurándole que ese sería el resultado, generando expectativa mientras se acercaba el anuncio oficial.

Minutos después, cuando Carla Giraldo reveló la imagen de Aura Cristina como la nueva eliminada, la reacción fue inmediata. Isabella celebró efusivamente, mientras que Karina, sin ocultar su emoción, expresó un contundente “maravilloso”.

Tras conocer el resultado, la exparticipante también aprovechó para dirigirse a su comunidad en redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido.

En su mensaje, destacó el respaldo de quienes votaron para que Valentino continuara en el reality.

“Gracias por aportar nuestro granito de arena. Los amo team Karina”, escribió la paisa, dejando claro el vínculo que mantiene con sus seguidores y su interés por lo que sucede dentro del programa.

¿Cuál fue el porcentaje de Aura Cristina en su eliminación?

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En esta jornada de eliminación, seis participantes se encontraban en riesgo tras quedar en placa de nominados.

Un giro inesperado ocurrió cuando Campanita utilizó su poder de salvación para proteger a Beba, quien inicialmente tenía el menor porcentaje de votos, cambiando por completo el panorama de la eliminación.

Tras esta decisión, Aura Cristina Geithner se convirtió en la participante con menor apoyo del público, alcanzando un 11,67 % de los votos, lo que definió su salida de la competencia.

Durante su despedida, la actriz se mostró visiblemente afectada por tener que abandonar el reality. Aun así, aprovechó el momento para agradecer al canal y a los televidentes por la oportunidad de haber hecho parte del formato y por el respaldo recibido durante su permanencia.

Antes de salir, Aura también tuvo que tomar una última decisión: dejar a uno de sus compañeros nominado.

Finalmente, eligió a Mariana Zapata, argumentando lo ocurrido durante el posicionamiento y la relación distante que mantenían dentro de la casa.