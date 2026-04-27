Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Juanda Caribe se sincera con Sheila sobre lo que siente por Mariana Zapata: “sé que me entiendes”

Juanda Caribe reflexionó al sincerarse con Sheila Gándara al confesarle lo que siente por Mariana Zapata en La casa de los famosos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juanda Caribe destapa sus sentimientos por Mariana
Juanda Caribe le confiesa a Sheila lo que siente por Mariana Foto/ Canal RCN)

Durante las últimas semanas de La casa de los famosos Colombia 2026, ha habido un gran revuelo debido a la cercanía que hay entre algunos participantes, hecho que ha generado críticas entre los internautas.

Artículos relacionados

Precisamente, la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata no se ha visto bien, pues algunos consideran que el humorista pasó los límites del respeto con Sheila Gándara, al mostrarse interesado en su compañera.

Lo que no sabe el famoso es que la madre de su hija ya no lo está esperando, pero que, además, expuso que vivieron dificultades durante su embarazo por la relación con él.

Artículos relacionados

De hecho, el pasado sábado de fiesta en la competencia, Juanda prácticamente se le declaró a Mariana, pero ella no le habría correspondido de la misma manera y hasta dijo que sus compañeros estaban pensando lo que no era.

¿Qué le dijo Juanda Caribe a Sheila Gándara al disculparse en La casa de los famosos?

El pasado sábado 25 de abril, Juanda Caribe sorprendió al confesar que tenía interés por Mariana Zapata, pues al parecer las bebidas que tomó le pasaron factura y se sinceró en frente de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 2026.

Juanda Caribe deja todo claro con Sheila sobre Mariana
Juanda Caribe destapa sus sentimientos por Mariana. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, Mariana sintió preocupación de cómo se están viendo las cosas, porque Alexa Torrex comparó su cercanía con Juanda, con la relación que tiene con Tebi Bernal.

Luego de ese día de fiesta, Juanda Caribe se sentó en la sala para conversar y pedirle disculpas a Sheila de haber hecho algo que la haya molestado.

Artículos relacionados

“Yo sé que tú me entiendes. Me siento muy bien con Mariana en cuanto a energía y compañía y en cuanto a muchas cosas que son necesarias aquí”, expresó el humorista.

Así mismo dejó claro que conoce sus límites de lo que puede y no puede hacer allí.

¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre Juanda Caribe?

Juanda Caribe le confiesa a Sheila lo que siente por Mariana
Juanda Caribe deja todo claro con Sheila sobre Mariana. Foto/ Canal RCN)

Durante estos días de polémica en las redes sociales, Sheila Gándara ha mostrado su rechazo por la cercanía de Juanda Caribe y Mariana Zapata, sin embargo, esa relación ya estaba mal por los rumores relacionados con otra mujer.

Sin embargo, sobre lo que ha pasado en el reality, Sheila ha reaccionado diciendo que el padre de su hija y su compañera “son tal para cual”, pero que, además, no se ha sentido bien en los últimos días, pues no ha sido fácil asumir los cambios que vendrán en su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yina Calderón habló sobre Tebi y su relación con Alexa en La casa de los famosos Colombia Yina Calderón

Yina Calderón arremetió contra Tebi tras la eliminación en La casa de los famosos: “Usó a Alexa”

Yina Calderón cuestionó el actuar de Tebi y aseguró que usó a Alexa para avanzar en La casa de los famosos Colombia.

Yuli Ruiz se sinceró sobre su congelado La casa de los famosos

Yuli Ruiz reveló lo que dirá en su congelado en La casa de los famosos, ¿va por Alejandro?

"No soy tan venenosa": Yuli Ruiz rompió el silencio antes de ingresar a un congelado a La casa de los famosos Colombia 3.

Karina García reacciona sin filtro a la eliminación de Aura Cristina Karina García

Karina García reacciona sin filtro a la eliminación de Aura Cristina: “maravilloso”

Karina García reaccionó a la salida de Aura Cristina y celebró el resultado en redes junto a su familia

Lo más superlike

Maluma sorprende con mensaje a Ryan Castro tras su primer estadio Maluma

Maluma dedicó emotivas palabras a Ryan Castro tras lograr su primer estadio

Maluma dedicó un mensaje emotivo a Ryan Castro tras su primera presentación en el estadio de Medellín.

Sebastián Ayala reaccionó con firmeza tras mensajes que lo pusieron en alerta Giovanny Ayala

Hijo de Giovanny Ayala tomó drásticas medidas contra Ciro Quiñones tras recibir mensajes; ¿qué pasó?

Laura Zapata sorprendió con duro comentario sobre Yina Calderón en video juntas Yina Calderón

Actriz mexicana arremete contra Yina Calderón en reciente colaboración: “me tiene harta”

Modelo fallece tras caer de un piso 13 Viral

Reconocida modelo fallece tras caer de un piso 13 y su pareja es hallada sin vida horas después: esto se sabe

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira? Shakira

¿Cuáles son los beneficios de practicar el baile como deporte, al estilo de Shakira?