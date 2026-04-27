Durante las últimas semanas de La casa de los famosos Colombia 2026, ha habido un gran revuelo debido a la cercanía que hay entre algunos participantes, hecho que ha generado críticas entre los internautas.

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Precisamente, la cercanía entre Juanda Caribe y Mariana Zapata no se ha visto bien, pues algunos consideran que el humorista pasó los límites del respeto con Sheila Gándara, al mostrarse interesado en su compañera.

Lo que no sabe el famoso es que la madre de su hija ya no lo está esperando, pero que, además, expuso que vivieron dificultades durante su embarazo por la relación con él.

De hecho, el pasado sábado de fiesta en la competencia, Juanda prácticamente se le declaró a Mariana, pero ella no le habría correspondido de la misma manera y hasta dijo que sus compañeros estaban pensando lo que no era.

¿Qué le dijo Juanda Caribe a Sheila Gándara al disculparse en La casa de los famosos?

El pasado sábado 25 de abril, Juanda Caribe sorprendió al confesar que tenía interés por Mariana Zapata, pues al parecer las bebidas que tomó le pasaron factura y se sinceró en frente de sus compañeros de La casa de los famosos Colombia 2026.

Juanda Caribe destapa sus sentimientos por Mariana. (Foto/ Canal RCN)

Por eso, Mariana sintió preocupación de cómo se están viendo las cosas, porque Alexa Torrex comparó su cercanía con Juanda, con la relación que tiene con Tebi Bernal.

Luego de ese día de fiesta, Juanda Caribe se sentó en la sala para conversar y pedirle disculpas a Sheila de haber hecho algo que la haya molestado.

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“Yo sé que tú me entiendes. Me siento muy bien con Mariana en cuanto a energía y compañía y en cuanto a muchas cosas que son necesarias aquí”, expresó el humorista.

Así mismo dejó claro que conoce sus límites de lo que puede y no puede hacer allí.

¿Qué ha dicho Sheila Gándara sobre Juanda Caribe?

Juanda Caribe deja todo claro con Sheila sobre Mariana. Foto/ Canal RCN)

Durante estos días de polémica en las redes sociales, Sheila Gándara ha mostrado su rechazo por la cercanía de Juanda Caribe y Mariana Zapata, sin embargo, esa relación ya estaba mal por los rumores relacionados con otra mujer.

Sin embargo, sobre lo que ha pasado en el reality, Sheila ha reaccionado diciendo que el padre de su hija y su compañera “son tal para cual”, pero que, además, no se ha sentido bien en los últimos días, pues no ha sido fácil asumir los cambios que vendrán en su vida.