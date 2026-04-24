Omar Murillo causa revuelo al compartir controversial foto con otro hombre

El actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2024, Omar Murillo, ha dado de qué hablar durante estos meses que van del año, pues en enero, su expareja, Koral Costa, confirmó que su relación había llegado a su fin.

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De acuerdo con lo revelado por la artista, es que en acuerdo mutuo, decidieron separase y no precisamente por falta de amor, sino porque cada uno perseguiría sus sueños y proyectos.

Desde el año pasado, cuando el actor se mudó a España, Koral recibió críticas por no viajar con él y lloró defendiéndose, dando las razones por las que no se pudo ir junto a él.

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Finalmente, tras ponerle fin a su relación, Omar generó revuelo tras especulaciones sobre su orientación y desde entonces, ha dado de qué hablar con ciertas publicaciones que ha hecho en su perfil.

¿Cuál fue la más reciente publicación de Omar Murillo junto a otro hombre?

En las horas del mediodía del viernes 24 de abril, Omar Murillo generó revuelo tras una publicación junto a otro hombre, pero la foto es bastante llamativa y tanto, que, en sus comentarios, los seguidores estarían convencidos de que los rumores sobre su orientación no son falsos.

La publicación de Omar Murillo que generó polémica. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, no es la primera vez que el actor hace un post con un hombre, ha hecho varias, causando dudas sobre su vida privada, pues todo inició cuando él compartió una historia con un joven frente al espejo del gimnasio.

En esta ocasión, en la foto publicada recientemente no es el mismo hombre que ha salido en las otras imágenes y ambos, están sin camisa, pero Oamr, está más ligero.

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¿Omar Murillo ha confirmado o desmentido su orientación?

A los pocos días que surgieron los rumores sobre su orientación, Omar Murillo rompió el silencio y dijo que no le veía nada de malo al publicar imágenes junto a otros hombres.

Omar Murillo sorprende con imagen junto a otro hombre. (Foto/ Canal RCN)

Sin embargo, el actor siguió dando de qué hablar sobre el tema con sus controversiales publicaciones, porque precisamente, dijo que las personas deberían estar menos pendientes de la vida de los otros.

Por su lado, Koral Costa es quien ha dado entrevistas hablando del tema y ha sido ella quien niega que a Omar le gusten los hombres.