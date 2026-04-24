Koral Costa deja claro si volvería con Omar Murillo: ¿ya tiene nueva pareja el actor?

La cantante y creadora de contenido Koral Costa volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras responder una de las preguntas que más le hacen sus seguidores: si existe la posibilidad de retomar su relación con su expareja, el actor Omar Murillo, conocido también como “Bola 8”.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, la influencer decidió hablar nuevamente del tema y dejar clara su postura actual.

Koral Costa deja claro si volvería con Omar Murillo y sorprende a sus seguidores (Foto Canal RCN)

¿Koral Costa volvería con Omar Murillo?

Koral explicó que no es la primera vez que responde esta pregunta, ya que es una duda recurrente entre sus seguidores. Sin embargo, en esta ocasión fue directa al referirse a su presente sentimental.

La artista dio a entender que, por ahora, no contempla una reconciliación. Señaló que cada uno está enfocado en su vida y en sus proyectos personales, lo que hace que no exista un acercamiento en ese sentido.

Además, dejó claro que se encuentra soltera y tranquila con esa decisión, sin estar en la búsqueda de una nueva relación. Su respuesta fue contundente al dejar entrever que, en este momento, no hay intención de retomar el vínculo con su exesposo.

Koral Costa habla de Omar Murillo y despeja dudas sobre una posible vuelta (Foto Canal RCN)

¿Omar Murillo tiene nueva pareja?

Durante la misma dinámica, Koral también se refirió, de manera general, a la situación actual de Omar Murillo.

Comentó que, hasta donde tiene conocimiento, él estaría soltero, aunque dejó ver que no maneja detalles concretos sobre su vida sentimental.

En redes sociales han circulado rumores recientes sobre la vida personal del actor, incluyendo especulaciones sobre posibles relaciones. No obstante, él no ha confirmado públicamente ninguna información al respecto.

Por su parte, Omar ha compartido en distintas ocasiones que está enfocado en su proceso personal y en disfrutar su presente, sin profundizar en detalles sobre su vida amorosa.

Cabe recordar que la relación entre Koral Costa y Omar Murillo terminó en buenos términos, de mutuo acuerdo, con el objetivo de que ambos pudieran concentrarse en sus proyectos individuales.

Con estas declaraciones, Koral vuelve a cerrar la puerta, al menos por ahora, a una reconciliación, mientras ambos continúan con caminos separados.