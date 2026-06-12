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Juanda caribe lanzó pulla a Sheila Gándara tras polémica por su mudanza

Una indirecta de Juanda Caribe hacia Sheila Gándara reavivó la polémica alrededor de la pareja.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La pulla de Juanda Caribe a Sheila Gándara tras la polémica por su mudanza
La pulla de Juanda Caribe a Sheila Gándara tras la polémica por su mudanza. (Foto Canal RCN).

El creador de contenido Juanda Caribe volvió a estar en el centro de la conversación en redes sociales luego de enviar una indirecta a Sheila Gándara, en medio de la polémica que se ha generado por su reciente mudanza. El comentario no pasó desapercibido entre los seguidores y reactivó el debate en torno a la situación.

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¿Cuál fue la indirecta que Juanda Caribe habría lanzado a Sheila Gándara?

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un corto audiovisual tomado directamente de un en vivo que Juanda Caribe realizó en sus redes sociales bajo su personaje Mamá Dora. En este se pudo observar al creador de contenido mencionar en tono de burla que ya tenía aire acondicionado e incluso un ventilador para contrarrestar el clima en su natal Barranquilla.

Juanda Caribe lanzó pulla a Sheila Gándara
Juanda Caribe lanzó pulla a Sheila Gándara. (Foto Canal RCN).

Su comentario fue relacionado de manera inmediata con su expareja sentimental y madre de su hija, Sheila Gándara, luego de que se conociera que la joven influenciadora habría decidido dar por terminada la relación y mudarse del hogar que compartían, llevándose incluso los aires acondicionados.

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“De aire estamos bien, mira, y en 16 grados… aire y abanico para el calor”, mencionó Caribe mientras enseñaba ambos objetos funcionando en el lugar en donde se estaba hospedando.

Sin embargo, vale la pena mencionar, que el propio Juanda Caribe aclaró que ya tuvo una conversación con Sheila Gándara sobre toda la polémica que se generó a su alrededor y que ambos habrían terminado en buenos términos.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Juanda Caribe al inesperado momento?

El momento inesperado de Juanda Caribe en su personaje de Mamá Dora no pasó desapercibido y rápidamente generó reacciones en redes sociales.

Entre bromas y comentarios cargados de humor, los seguidores del creador de contenido reaccionaron a la escena con mensajes como “eres única mamadora no cambies”, “mamá Dora no puedes aguantar calor ya nos quedó claro”, “hubiera sido así toda la temporada con ese personaje lo máximo”, “y la mujer comiendo crispeta” y “y eso que le dijimos a Sheyla que se llevara también los ventiladores”.

Juanda Caribe 'Mamá Dora' lanzó pulla a Sheila Gándara
Juanda Caribe 'Mamá Dora' lanzó pulla a Sheila Gándara. (Foto Canal RCN).
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