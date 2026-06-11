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¿Quién es Shakibecca? La mujer viral que habría sustituido a Shakira en el Mundial 2026, según redes

El nombre de Shakibecca se volvió viral en redes sociales luego de la presentación de Shakira en la inauguración del Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Shakira o Shakibecca? El misterio que desató teorías en la inauguración del Mundial 2026
¿Shakira o Shakibecca? El misterio que desató teorías en la inauguración del Mundial 2026. (Foto AFP: Theo Wargo).

Es jueves 11 de junio el Mundial de fútbol 2026 dio inicio con una de las inauguraciones más comentadas de la historia, no solo por su increíble desarrollo, sino por una polémica que surgió en torno a Shakira y su imitadora venezolana Shakibecca; pues en redes aseguran que la cantante colombiana no se presentó y que, en su lugar, lo hizo su tributo.

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¿Por qué en redes aseguran que Shakira no se presentó en la inauguración del Mundial 2026?

La cantante colombiana fue una de las encargadas, junto a otros artistas de talla mundial como Dani Ocean, J Balvin y Ryan Castro, entre otros, de inaugurar el Mundial de fútbol 2026.

Shakira encendió las redes tras su show en el Mundial 2026
La aparición de Shakira en el Mundial 2026 provocó una inesperada polémica. (AFP/ CARL DE SOUZA)

Aunque todas las presentaciones transcurrieron con éxito, al llegar el turno de Shakira, las redes sociales se llenaron de comentarios que apuntaban a lo mismo: que la barranquillera no se habría presentado y que, en su lugar, habría aparecido Shakibecca, su doble artística.

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La versión que circula en redes se basa en la percepción de algunos usuarios, quienes afirman que la presentación de Shakira no estuvo a la altura de lo que suele mostrar en el escenario.

Entre los comentarios más mencionados están que no bailó como de costumbre y que su rostro no parecía el suyo, razón por la cual algunos señalaron que habría usado gafas oscuras durante toda la presentación.

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¿Quién es Shakibecca, la doble de Shakira que supuestamente la reemplazó en la inauguración del Mundial 2026?

Rebeca Maiellano, mejor conocida en redes sociales como Shakibecca, es una mujer venezolana que se ha posicionado internacionalmente como imitadora de la artista colombiana.

La presentación de Shakira en el Mundial 2026 generó controversia
Shakira encendió las redes tras su show en el Mundial 2026. (AFP/ Rodrigo OROPEZA)

La mujer ha dedicado años a perfeccionar su voz para acercarse al tono de Shakira, así como a replicar sus movimientos y coreografías. Aunque siempre ha dejado claro que su intención es rendir homenaje a la artista, sus apariciones en público han generado polémica, ya que algunos la acusan de ir más allá de un simple tributo.

Sin embargo, pese a estas controversias, Shakibecca llegó a caminar junto a la artista colombiana en uno de sus conciertos en México durante la gira Las mujeres ya no lloran.

Vale la pena aclarar que los comentarios que aseguran que ella habría sido quien realmente se presentó en la inauguración del Mundial de fútbol son solo teorías en redes sociales y no corresponden a hechos confirmados.

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