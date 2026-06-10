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Viralizan video que enseña cómo habría dejado Sheila la casa de Juanda Caribe

Juanda Caribe volvió a Barranquilla y, según versiones en redes, habría visitado la casa que compartía con Sheila Gándara.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Cómo habría dejado Sheila la casa de Juanda Caribe? Video viral desata comentarios.
¿Cómo habría dejado Sheila la casa de Juanda Caribe? Video viral desata comentarios. (Foto Canal RCN | Freepik).

Tras su salida de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe regresó a su natal barranquilla en donde habría visitado la vivienda que compartía con Sheila Gándara y, según versiones que circulan en redes sociales, supuestamente grabó un video en el que mostraba cómo encontró el lugar.

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¿Cómo encontró supuestamente Juanda Caribe la casa que compartía con Sheila Gándara en Barranquilla?

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un corto audiovisual atribuido al exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Juanda Caribe. Según versiones de internautas, el creador de contenido lo habría publicado en sus historias de Instagram, aunque poco después habría sido eliminado.

Tras su separación de Sheila Gándara, Juanda Caribe abrió su corazón a su hija
Tras su separación de Sheila Gándara, Juanda Caribe abrió su corazón a su hija. (Foto Canal RCN).

En las imágenes, al parecer, Juanda mostraba cómo encontró la vivienda que compartía con su expareja y madre de su hija, Sheila Gándara. Allí se observaría que en la habitación únicamente permanecía la cama, mientras que el resto de los espacios lucían completamente vacíos.

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Como ocurre con este tipo de contenidos que circulan en redes sociales, la autenticidad del video no ha sido confirmada y, hasta el momento, ni Juanda Caribe ni Sheila Gándara se han pronunciado públicamente sobre las imágenes que han generado todo tipo de reacciones entre los internautas.

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Sheila Gándara?

Durante su participación en La casa de los famosos Colombia la vida de Juanda Caribe estaba atravesando por una polémica que llegó a oídos de su entonces pareja Sheila Gándara en el que lo acusaban de coquetear con mujeres mientras se encontraba en una relación con ella.

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Aunque a partir de este momento Sheila comenzó a tomar distancia, no fue sino hasta que el entonces participante de La casa de los famosos Colombia mostrara un acercamiento muy marcado con Mariana Zapata que no estaba siendo bien visto ante los ojos de muchos televidentes, y mucho menos de su pareja sentimental.

A raíz de esto, Sheila tomó la decisión de mudarse de casa, y dar por terminada su relación con Juanda Caribe, quien se enteró de esto solo hasta que salió del reality.

Internautas le mandan indirecta a Juanda Caribe
Internautas le mandan indirecta a Juanda Caribe/ Archivo RCN
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