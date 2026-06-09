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Hermana de Yina Calderón desmintió estar embarazada tras inesperado detalle

La hermana de Yina Calderón se pronunció sobre los rumores sobre un supuesto embarazo y aclaró la situación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Hermana de Yina Calderón desmintió rumores de embarazo tras un detalle que llamó la atención
Hermana de Yina Calderón desmintió rumores de embarazo tras un detalle que llamó la atención. (Foto Canal RCN | Freepik).

La empresaria e influenciadora Claudia Calderón, hermana de Yina Calderón, reaccionó a los rumores que surgieron en redes sociales sobre su supuesto embarazo tras compartir una ecografía en sus redes sociales. Ante la creciente especulación, decidió pronunciarse para aclarar la situación.

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¿Claudia Calderón, hermana de Yina Calderón, está embarazada?

Desde hace varios días, las hermanas Calderón revelaron en redes sociales que Juliana, la menor de ellas, está esperando su primer hijo, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores. Muchos comenzaron a preguntarse quién sería el padre del bebé, ya que la joven perdió a su novio en un accidente aéreo hace cinco meses.

Sale a la luz prueba que pone en duda embarazo de Juliana Calderón
Sale a la luz prueba que pone en duda embarazo de Juliana Calderón (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Aunque la situación ya venía generando conversación en redes sociales, una reciente publicación de Claudia Calderón aumentó la confusión. En ella compartió una ecografía que supuestamente pertenecía a su hermana Juliana, junto con un emotivo mensaje en el que expresó su emoción por la llegada del bebé.

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Sin embargo, algunos internautas notaron que el número de cédula que aparecía en la ecografía no correspondía a Juliana Calderón, sino a Claudia. Esto desató un nuevo debate en redes sociales, donde varios usuarios comenzaron a especular que quien realmente estaría esperando a su segundo hijo sería ella, y no la menor de las Calderón.

¿Qué dijo Claudia Calderón sobre los rumores que apuntan a que es ella quien está embarazada?

Una vez este rumor se apoderó de las redes sociales, Claudia Calderón reapareció por medio de sus redes sociales para aclarar la situación.

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De esta manera, con un extenso video en el que mostró su abdomen plano por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Claudia desmintió que estuviera a la espera de su segundo hijo.

Juliana Calderón no ha confirmado su embarazo
Juliana Calderón no ha confirmado su embarazo, pero sus hermanas sí lo han compartido en redes. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, no explicó por qué su número de cédula aparecía en la supuesta ecografía de su hermana Juliana, dejando este cabo suelto.

" Yo estoy en mi mejor momento, adelgazando, y ustedes salen con que estoy embarazada. ¿Cómo se les ocurre? No es el momento aún, yo soy mamá de Emiliano, pero por ahora no quiero más hijitos".

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