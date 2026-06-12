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Yina Calderón reveló que se arrepiente de haber traicionado a Karina García en La casa de los famosos

Yina Calderón hizo reveladora confesión luego de muchos tiempo de haber salido de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yina Calderon y Karina García en La casa de los famosos Colombia
Yina Calderon se arrepiente de terminar la amistad con Karina García/Canal RCN

La empresaria Yina Calderón sorprendió a sus millones de fanáticos al revelar que se arrepiente de haber traicionado a la influenciadora Karina García en La casa de los famosos Colombia.

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¿Yina Calderón traicionó a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

La creadora de contenido provocó una gran polémica en redes sociales luego de haber traicionado a Karina García en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, quien era su amiga en ese momento y no la había dejado sola en ningún momento.

yina calderon hablo sobre karina garcia

La huilense decidió nominarla y quitarle su amistad en medio del juego por estrategia en la competencia, según reveló al salir del reality.

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¿Yina Calderón se arrepiente de haber traicionado a Karina García en La casa de los famosos Colombia?

Luego de más de un año de haberse terminado dicha temporada, Yina Calderón confesó en entrevista internacional que el haber traicionado a la paisa le afectó bastante y se arrepiente de haber priorizado el juego por encima de su amistad con la influenciadora.

yina calderon se arrepiente sobre karina garcia

"Yo la cag*é en La casa de los famosos Colombia con Karina porque yo siempre voy a estar arrepentida de haber traicionado la amistad de Karina porque ella es una buena chica, medio morronga, asolapada, pero ella es buena (...) yo aprendí demasiado, que no necesito pisotear a nadie para ganarme un reality", expresó.

Por ahora, Yina Calderón ha resaltado lo feliz que está de haber hecho parte de un gran proyecto internacional, resaltando que muchos lograron conocer que ella era algo más que polémica.

Cabe destacar que, Yina Calderón y Karina García no siguieron siendo amigas afuera de la competencia, pero tampoco rivales, pues dejaron sus diferencias en el reality, llevando una relación cordial cada vez que se encuentran en público.

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La influenciadora Karina García recientemente sorprendió a sus fanáticos al revelar su nuevo restaurante en la ciudad de Medellín, con el que espera tener un gran éxito.

Asimismo, continúa entreteniendo a sus fanáticos con su contenido en redes sociales y disfrutando de su relación con el cantante Kris R.

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