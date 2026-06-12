En las últimas horas, varios internautas han generado una ola de comentarios a través de las distintas plataformas digitales tras confirmarse el doloroso fallecimiento de una reconocida compositora colombiana en las últimas horas.

Además, la artista dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por crear un reconocido proyecto musical infantil de cuentos en Colombia.

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¿Quién fue la reconocida compositora que falleció en las últimas horas?

El nombre de Marlore Anwandter se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, no solo por ser una reconocida compositora, sino que también, por dejar un gran legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por ser la creadora de los ‘Canticuentos’.

Así se confirmó el fallecimiento de Marlore Anwandter. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido a través de la cuenta oficial de Instagram de Codiscos en la que suman con más de 145 mil seguidores en la que expresaron las siguientes palabras:

“Hay melodías que se quedan grabadas en el corazón para siempre. Marlore, nos enseñó que la imaginación no tiene límites y que pensar de manera creativa es el mejor superpoder que le podemos regalar a un niño. Hoy su legado sigue más vivo que nunca, cautivando a las nuevas generaciones que ahora cantan y bailan sus historias en casa. Un tesoro eterno para la música infantil”, expresó Codiscos en la descripción de la publicación.

En el video que compartió Codiscos, se evidencia un fragmento de la amplia trayectoria que tuvo Marlore, pues, falleció a sus 92 años.

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¿Cuál fue el importante legado que dejó Marlore Anwandter a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

¿Cuál fue el importante legado que dejó Marlore Anwandter? | Foto: Freepik

Es importante mencionar que Marlore dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial por ser la creadora de los ‘Canticuentos’, en los que se relataron varias historias mediante canciones infantiles, así también, la han despedido con emotividad varios de sus allegados.

Aunque Marlore era chilena, vivió varios años en Colombia, siendo un gran referente no solo en la composición, sino también, en el gran legado que dejó con respecto al importante legado que dejó con respecto a la educación infantil.