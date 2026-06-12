Influenciadora rompió en llanto al conocer a Cristiano Ronaldo y así reaccionó Georgina

La creadora de contenido deportivo Céline Dept se volvió viral en redes sociales luego de no contener las lágrimas tras conocer a su ídolo, el futbolista Cristiano Ronaldo.

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¿Influenciadora lloró al ver en vivo a Cristiano Ronaldo?

A través de la cuenta de Instagram de la joven, donde tiene más de seis millones de seguidores, compartió un video en el que mostró el momento exacto en el que logró conocer a Cristiano Ronaldo y poder una fotografía junto a él.

En la grabación se ve a la joven asistir a un entrenamiento del jugador con la Selección de Portugal para el Mundial 2026 y allí él se da cuenta que lo quiere conocer y se le acerca, pero ella rompe en llanto sin poder hablarle.

Cristiano Ronaldo le pregunta en qué idioma habla y ella le señala que en inglés y este comienza a hablarle y le pide que deje de llorar y pueda posar tranquila para la foto.

"No puedo creer que esto sea real. Hoy tuve la oportunidad de conocer a mi gran ídolo, Cristiano Ronaldo. La persona que no solo me inspiró a empezar a jugar al fútbol, sino también quien me dio la motivación para trabajar duro, creer en mí mismo y nunca rendirme. Una verdadera inspiración para muchísima gente. Este es un día que nunca olvidaré", escribió.

Agradeció a Ronaldo por ser tan amable con ella y a Portugal por la bienvenida que le dieron tan cálida; además de agradecer a sus fanáticos por apoyarla siempre y ayudarla a cumplir sus sueños.

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¿Cómo reaccionó Georgina Rodríguez al encuentro de Cristiano Ronaldo con fanática?

Luego de la publicación y que lograra miles de reacciones, donde muchos sueñan estar en su lugar y poder conocer al jugador, la reacción que más llamó la atención fue la de Georgina Rodríguez, quien no dudó en darle 'like' y además comentar un emoji de corazón, demostrando lo feliz que es cuando le ocurren cosas así al deportista y a sus fanáticos.

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Por ahora, Ronaldo se prepara para su partido el próximo 17 de junio contra el Congo Democrático a las 12 p.m., hora Colombia.