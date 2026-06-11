La cantante Shakira se volvió viral en redes sociales no solo por su impecable presentación en la inauguración del Mundial de fútbol 2026, sino por su actitud luego de su show.

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¿Shakira estuvo en la inauguración del Mundial 2026?

La colombiana fue la encargada de cerrar el show de la inauguración del Mundial 2026 al interpretar su canción "Dai, Dai", la cual se convirtió en la canción oficial de la FIFA para esta Copa del Mundo 2026 y cuyo video musical suma más de 100 millones de reproducciones en YouTube con pocos días de haberse estrenado y que realizó junto al artista Burna Boy.

La barranquillera se mostró luciendo un atuendo de color amarillo, que representaría gran parte del color de la bandera colombiana y que acompañó con una falda de color rosado.

Con bailarines y toda una coreografía, la artista impactó y dejó cautivados a todos sus fanáticos, demostrando por qué es de las artistas más aclamadas en este tipo de eventos deportivos.

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¿Qué hizo Shakira después de la inauguración del Mundial 2026?

En redes sociales se volvió viral un divertido momento que protagonizó la cantante luego de su presentación en la inauguración del Mundial del 2026.

Los asistentes lograron grabar a la artista cuando terminó su presentación mientras se desplazaba por el Estadio Azteca, donde se llevó a cabo la ceremonia de apertura, hacia los camerinos.

Una vez se terminaron los shows pusieron la canción "La Dueña del Swing" de Los Hermanos Rosario, donde la cantante no pudo contenerse y decidió ponerse a bailar dicho merengue.

Se dejó ver tan emocionada que decidió sacar a bailar también a su hermano, que la acompañaba, pero el personal de logística y seguridad los interrumpió al indicarles que debían seguir y no se podía quedar dentro de la cancha.

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Por ahora, la cantante sigue preparándose para continuar con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", con la que ha tenido un sorprendente éxito y para la gran final del Mundial 2026, donde también estará presente y esta vez se espera que cante más canciones.