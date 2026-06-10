Juliana Calderón rompió el silencio sobre el papá de su bebé y mostró su barriguita

La empresaria Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón, habló por primera vez sobre su controversial embarazo.

¿Juliana Calderón está embarazada?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, dio a conocer la noticia a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde confesó que su hermana menor estaba esperando su primer bebé, cuya noticia la tenía en shock, pero con mucha felicidad.

Luego de conocerse la noticia, Juliana Calderón no se había pronunciado sobre el tema, provocando decenas de especulaciones entre los fanáticos al respecto.

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¿Qué dijo Juliana Calderón sobre su embarazo?

Debido a la cantidad de rumores que se han presentado luego de la confirmación de su embarazo, Juliana Calderón decidió hacer una transmisión en vivo con varios seguidores y allegados, donde la interrogaron sobre el tema.

La empresaria confirmó que sí está embarazada y decidió enseñar su barriguita, mostrando que tiene ya varios meses de gestación de su bebé.

Asimismo, dejó entrever que tendrá un niño, indicando que si hubiera sido niña tenía como opciones Guadalupe o Dulce María.

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¿Quién es el papá del bebé de Juliana Calderón?

Una vez se confirmó el embarazo de Juliana Calderón, varios internautas comenzaron a especular sobre quién sería el padre del niño, debido a que ella recientemente había sostenido una relación con Juan Manuel Rodríguez, quien falleció en el accidente aéreo en enero de 2026 con el cantante Yeison Jiménez.

Algunos dijeron que quizás él es el padre, mientras que otros indicaron que podría ser Juan David Tejada, conocido como 'el agropecuario', expareja de la influenciadora Aida Victoria Merlano, con quien la relacionaron meses atrás.

Sin embargo, ella desmintió que fuera alguna de estas dos opciones, indicando que todavía no revelará quién es el padre hasta que él se sienta preparado para hacerlo.