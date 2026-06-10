Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón rompió el silencio sobre el papá de su bebé y mostró su barriguita

Juliana Calderón reveló varios detalles de su controversial embarazo, ¿es hijo del agropecuario?

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juliana Calderón sobre su embarazo
Juliana Calderón rompió el silencio sobre su embarazo/Canal RCN

La empresaria Juliana Calderón, hermana de la influenciadora Yina Calderón, habló por primera vez sobre su controversial embarazo.

Artículos relacionados

¿Juliana Calderón está embarazada?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Yina Calderón, dio a conocer la noticia a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde confesó que su hermana menor estaba esperando su primer bebé, cuya noticia la tenía en shock, pero con mucha felicidad.

hermana de yina calderon en embarazo

Luego de conocerse la noticia, Juliana Calderón no se había pronunciado sobre el tema, provocando decenas de especulaciones entre los fanáticos al respecto.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre su embarazo?

Debido a la cantidad de rumores que se han presentado luego de la confirmación de su embarazo, Juliana Calderón decidió hacer una transmisión en vivo con varios seguidores y allegados, donde la interrogaron sobre el tema.

La empresaria confirmó que sí está embarazada y decidió enseñar su barriguita, mostrando que tiene ya varios meses de gestación de su bebé.

Asimismo, dejó entrever que tendrá un niño, indicando que si hubiera sido niña tenía como opciones Guadalupe o Dulce María.

Artículos relacionados

¿Quién es el papá del bebé de Juliana Calderón?

Una vez se confirmó el embarazo de Juliana Calderón, varios internautas comenzaron a especular sobre quién sería el padre del niño, debido a que ella recientemente había sostenido una relación con Juan Manuel Rodríguez, quien falleció en el accidente aéreo en enero de 2026 con el cantante Yeison Jiménez.

juliana aclara el tema del padre de su hijo

Algunos dijeron que quizás él es el padre, mientras que otros indicaron que podría ser Juan David Tejada, conocido como 'el agropecuario', expareja de la influenciadora Aida Victoria Merlano, con quien la relacionaron meses atrás.

Sin embargo, ella desmintió que fuera alguna de estas dos opciones, indicando que todavía no revelará quién es el padre hasta que él se sienta preparado para hacerlo.

"El papá de mi hijo lo voy a contar en su momento cuando él se siente bien de contar las cosas porque no solo depende de mí, sino también de él. Yo no pudo pasar por encima de lo que él quiera (...) Yo quiero mucho a Juanda David porque es excelente persona, buen amigo, pero hasta ahí", aclaró.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Sheila Gándara lanzó contundente reflexión y las redes aseguran que iba para Juanda Caribe Juanda Caribe

Sheila Gándara lanzó contundente mensaje contra Juanda Caribe: "esfuerzo de un tibio"

La creadora de contenido publicó un video sobre cómo debería hacer sentir un hombre a su pareja y sus seguidores no tardaron en relacionarlo con Juanda Caribe.

La inesperada imitación de Alejandro Estrada a Mariana Zapata Alejandro Estrada

Alejandro Estrada causó reacciones al imitar a Mariana Zapata: “no es la cámara, es la pose”

Alejandro Estrada se puso al día con las tendencias y se sumó al trend viral que nació de Mariana Zapata en la casa de los famosos.

Video de la mamá de Sheila Gándara desató elogios Influencers

¿Quién es la mamá de Sheila Gándara? Su belleza se llevó todos los elogios en redes sociales

Sheila Gándara mostró a su mamá durante un cambio de look y terminó llevándose todas la miradas en redes sociales.

Lo más superlike

Shakira en enayos de la inauguracion mundial 2026 Shakira

Shakira reveló detrás de cámaras de sus ensayos para la inauguración del Mundial 2026

La artista Shakira se mostró muy emocionada para su presentación en la inauguración del Mundial 2026 en México.

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo Talento nacional

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo

Margarita Ortega explicó por qué volvió a consumir proteína animal tras 22 años de vegetarianismo. Salud y Belleza

¿Qué pasa cuando se deja el vegetarianismo? Margarita Ortega contó por qué lo dejó tras 22 años

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió