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Tebi Bernal y Alejandra Salguero se reencontraron y así quedaron captados en VIDEO

Tebi Bernal y Alejandra Salguero quedaron registrados en video tras aparecer juntos en un centro comercial.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Tebi Bernal y Alejandra Salguero en La casa de los famosos Colombia
Tebi Bernal y Alejandra Salguero se dejaron ver juntos/Canal RCN

El modelo Tebi Bernal se reencontró con su expareja Alejandra Salguero luego de regresar a Medellín tras salir de La casa de los famosos Colombia.

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¿Tebi Bernal se reencontró con Alejandra Salguero?

El paisa resaltó en sus entrevistas luego de salir de La casa de los famosos Colombia que necesitaba tener una conversación muy importante con su expareja, pese a saber que ella ya no quería nada con él y conocer algunas de las declaraciones que ofreció en su contra cuando él estaba en el reality.

Tebi Bernal tras la casa de los famosos colombia

Asimismo, la influenciadora Alexa Torrex, con quien el paisa sostuvo un leve romance en la competencia, también indicó que él le había reiterado lo importante que era para él reencontrarse con ella.

Si bien, en redes sociales, han circulado imágenes donde aparentemente coinciden y evidenciarían que estaban juntos, recientemente se dio a conocer un video en el que se confirma su reencuentro.

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¿Tebi Bernal y Alejandra Salguero están juntos de nuevo?

El creador de contenido Bryan Varón compartió un video en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, en el que su intención era mostrar su reencuentro con el influenciador Valentino Lázaro.

Sin embargo, las miradas se volcaron hacia otro lugar, pues en la parte de atrás se pudo ver a Tebi Bernal y a Alejandra Salguero.

tebi bernal se reencuentra con alejandra salguero

En la grabación se ve a Tebi Bernal hablando con su hija, mientras que Alejandra Salguero está al lado hablando con otras dos personas.

En dicho reencuentro había varios allegados de los finalistas de La casa de los famosos Colombia, pero con esto se confirmó el esperando reencuentro entre Tebi Bernal y su expareja Alejandra Salguero.

Aunque muchos especularon al respecto, la paisa fue interrogada sobre Tebi Bernal y esta señaló que no regresaron pese a lo que muchos piensan.

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Por ahora, los fanáticos de Tebi Bernal están a la expectativa de lo que pueda seguir pasando entre ellos y con Alexa Torrex, quien hace poco resaltó que su amistad con él terminó definitivamente y ahora se enfocará 100% en su vida y en sus proyectos musicales, de redes sociales y más.

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