Valentino Lázaro reaccionó al embarazo de Isabella Ladera, esto dijo

El influenciador Valentino Lázaro reaccionó tras enterarse que la modelo Isabella Ladera se encuentra en embarazo.

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¿Qué dijo Valentino sobre el embarazo de Isabella Ladera?

El creador de contenido desconocía que la venezolana se encontraba en embarazo, pues la influenciadora confirmó la noticia el pasado 13 de febrero en sus redes sociales, fecha en la que el bailarín ya se encontraba en La casa de los famosos Colombia.

El finalista del reality, el cual se ganó el actor Alejandro Estrada, decidió hacer una transmisión en vivo en una de sus redes sociales e interactuar con sus fanáticos.

En medio de su conversación con sus seguidores, lo cuestionaron sobre el embarazo de Isabella Ladera debido a las polémicas que ha protagonizado con la modelo en medio de su defensa de su mejor amiga Cara Rodríguez, exesposa del cantante Beéle.

Recordemos que, Isabella Ladera sostuvo una polémica relación con el artista luego de una presunta infidelidad causando gran revuelo en redes sociales y cuya relación no prosperó ni culminó en buenos términos.

"Me encanta, súper chévere. Siento que todas las mujeres en la faceta de mamás se ven hermosas, como ellas, como con el pelo lindo, me parece que se ven hermosas. Te od*é y luego te amé", expresó.

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¿Cuándo tendrá Isabella Ladera su segundo bebé?

La modelo no ha revelado con exactitud cuántas semanas de gestación tiene, pero ya estaría en sus últimas semanas de embarazo, según ha dejado entrever en sus últimas publicaciones en redes sociales.

La venezolana se encuentra esperando su segundo bebé, fruto de su relación con el deportista Hugo García, con quien decidió tener un noviazgo luego de terminar su romance con Beéle y de quien se le ha visto muy enamorada.

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En sus redes sociales ha presumido constantemente su enorme barriguita y ha compartido parte de su proceso, el cual ha destacado no ha sido nada fácil, pues ha presentado fuertes cambios físicos y emocionales.

Sin embargo, ha destaco que está muy emocionada de conocer a su bebé, pues soñaba con volver a convertirse en madre luego de su hija mayor.