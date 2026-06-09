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¿Yuli Ruiz tuvo algo con Eidevin luego de La casa de los famosos Colombia?, esto dijo

Yuli Ruiz habló de su supuesto romance con Eidevin tras La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yuli Ruiz sobre Eidevin
Yuli Ruiz aclaró situación con Eidevin/Canal RCN

La modelo Yuli Ruiz habló sobre su cercanía con el influenciador Eidevin luego de La casa de los famosos Colombia, donde no eran tan amigos.

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¿Yuli Ruiz y Eidevin tuvieron un romance tras La casa de los famosos Colombia?

La paisa realizó una transmisión en vivo en una de sus redes sociales mientras hacía algunas diligencias en la ciudad de Bogotá y allí fue interrogado sobre el creador de contenido.

yuli ruiz habla de eidevin tras la casa de los famosos

Recordemos que, luego de la salida de ambos del reality se les comenzó a ver muy seguido juntos en viajes y diferentes planes, provocando algunas especulaciones de un posible romance.

Aunque ambos no se pronunciaron al respecto, Yuli Ruiz aprovechó para aclarar el tema en dicho live.

"Eidevin no es mi novio, no tenemos la oportunidad ni de darnos un piquito, nada, cero, no me interesa porque nunca me gustó. Si Eidevin en cualquier momento me hubiera gustado en La casa me hubiera metido con él, yo soy cero morronguería", expresó.

Asimismo, reiteró a sus seguidores que, por ahora se encuentra soltera y no está saliendo con nadie.

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¿Yuli Ruiz está con Alejandro Estrada luego de La casa de los famosos Colombia?

La modelo señaló en varias ocasiones que iba a esperar que el actor Alejandro Estrada saliera de la competencia para hablar con él luego del romance que tuvieron en el reality.

yuli ruiz sobre alejandro tras la casa de los famosos

Sin embargo, el actor, quien ganó el programa, señaló en diversas entrevistas que no le interesa tener nada con ella, pues lo que tuvieron lo deja en el juego y nada más.

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Por su parte, Eidevin se encuentra sosteniendo un romance con la influenciadora Karola, con quien detalló que se están dando la oportunidad de conocerse tras la conexión tan fuerte que tuvieron en el reality.

Ambos se han dejado ver juntos en República Dominicana y en Colombia, destacando lo mucho que se quieren.

La costeña se encuentra en otro reality y desde ya Eidevin se encuentra apoyándola no solo con su participación, sino promocionando su música, de la que su último lanzamiento él es el protagonista.

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