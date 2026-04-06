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Alejandro Estrada habló de su distancia con Alexa Torrex tras ganar La casa de los famosos Colombia

Alejandro Estrada se pronunció sobre haberse alejado de Alexa Torrex luego de La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Alejandro Estrada y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia
Alejandro Estrada se sincera sobre Alexa Torrex tras La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El actor Alejandro Estrada se pronunció sobre la distancia que decidió tomar con la influenciadora Alexa Torrex luego de ganarse la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

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¿Por qué Alejandro Estrada y Alexa Torrex se alejaron?

Los famosos lograron entablar una gran amistad en la competencia, tanto así que la cucuteña se convirtió en la jefe de campaña del actor en los últimos días del juego.

Alejandro estrada sobre alexa torrex tras la casa de los famosos colombia

Sin embargo, su amistad se fracturó una vez se terminó el reality luego de que el actor decidiera no repartir el premio con ella y con el modelo Tebi Bernal como lo había prometido y además destacara que no sabía si iba a fluir una amistad con ellos afuera del programa.

Sus declaraciones molestaron bastante a Alexa Torrex, quien optó por dejarlo de seguir en redes sociales y señalar que ella sí le brindó una amistad sincera.

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre Alexa Torrex tras La casa de los famosos Colombia?

El actor estuvo en gira de medios y le preguntaron por la aparente ruptura en su amistad con Alexa Torrex, a lo que él destacó que prefirió tomar distancia.

Alejandro estrada habla de su amistad con alexa torrex

"Vi cosas afuera que no me gustaron. Es algo de pensarlo, de tomarse unos días. Hay una distancia ahorita porque así manejo yo las cosas, espero ella me entienda y he visto que no por lo que ha comentado en Instagram, yo soy así y el tiempo habla por uno, eso es lo importante de no ser reactivo y tomar las decisiones bien pensadas", expresó.

Destacó que está muy mal tomar una decisión sin tener un contexto de todo y siente que lo más responsable que puede hacer es distanciarse y darle el valor a las personas que realmente se trasnocharon como su team Zorro viejo, que es por quienes ganó.

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Por el momento, el actor estuvo celebrando el cumpleaños de Beba junto a varios de sus excompañeros, entre ellos Valentino, Juan Palau, Jay Torres y Johanna Fadul.

De igual manera, se encuentra retomando su realidad y trabajando en nuevos proyectos, con los que espera tener gran acogida.

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