Karina García rompió el silencio tras el anuncio de que Altafulla sería papá: así reaccionó

El anuncio de que Altafulla supuestamente se convertirá en padre sigue generando conversación en redes sociales.

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Desde que el ganador de La casa de los famosos Colombia compartió una serie de imágenes que muchos interpretaron como la confirmación de un embarazo, los seguidores han estado atentos a las reacciones de las personas más cercanas a él.

Una de las respuestas más esperadas era la de Karina García, con quien el cantante sostuvo una relación durante varios meses dentro y fuera de la competencia.

La inesperada reacción de Karina García tras el supuesto anuncio de paternidad de Altafulla (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Karina García tras el anuncio de Altafulla?

Actualmente, Karina García mantiene una relación con el cantante urbano Kris R y se encuentra acompañándolo durante varias fechas de su gira internacional.

Desde Puerto Rico, destino en el que se encuentra actualmente, la creadora de contenido compartió algunas publicaciones en sus historias de Instagram mostrando parte de sus actividades en este país.

En una de las imágenes se le observa disfrutando de un recorrido en patineta bajo la noche, acompañado del mensaje: “Noche de [emoji de patineta] bajo la luna”.

Además, publicó un video en el que aparece recorriendo las calles mientras comenta que tiene Puerto Rico prácticamente para ella sola.

Las publicaciones llamaron la atención porque llegaron pocas horas después de que Altafulla hiciera su inesperado anuncio. No obstante, Karina no mencionó el tema ni hizo referencia alguna a su expareja.

Por el contrario, mostró que continúa enfocada en sus proyectos personales y disfrutando de esta etapa de su vida.

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¿Cómo anunció Altafulla que será papá?

La polémica comenzó cuando Altafulla publicó una serie de fotografías en sus redes sociales.

En las imágenes aparece abrazando a una mujer embarazada, acompañado de globos rosados y azules que muchos asociaron con una celebración de revelación de género. También compartió una fotografía sosteniendo una prueba de embarazo.

Las imágenes estuvieron acompañadas por el mensaje: “El tiempo de Dios es perfecto, ya casi 3”.

Tras la publicación, las redes sociales explotaron con teorías. Mientras algunos seguidores interpretaron el mensaje como la confirmación de que el cantante será padre, otros consideran que podría tratarse de una estrategia promocional relacionada con un próximo lanzamiento musical.

Por ahora, Altafulla no ha entregado más detalles sobre la identidad de la mujer que aparece en las fotografías ni sobre el significado real de la publicación, lo que mantiene la expectativa entre sus seguidores.